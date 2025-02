Aston Martin desvela la fecha exacta en la que presentará el coche de Fernando Alonso

La presentación del nuevo Aston Martin de Fernando Alonso ya tiene fecha. La escudería ha anunciado este miércoles mediante un comunicado que el nuevo AMR25 saldrá a la luz el próximo domingo 23 de febrero. Un día después, el 24 de febrero, el nuevo monoplaza de los verdes echará a rodar en pista en el Circuito Internacional de Bahrein para un evento promocional.

A principios de esa semana, el día 18 de febrero en el O2 de Londres, tendrá lugar un evento conjunto de todos los equipos de la F1 en el que se descubrirán algunos detalles de los nuevos monoplazas, como los colores y los aspectos menos técnicos. Las escuderías no están obligadas a mostrar el coche entero, por lo que Aston Martin ha decidido hacer su propia presentación unos días más tarde para enseñar al mundo cómo será el nuevo coche de Fernando Alonso.

«Reserva la fecha y prepárate para sentir lo invisible. Producto de una fuerza inquebrantable que da forma a todo lo que toca y nos impulsa a abrazar lo desconocido, nuestro nuevo monoplaza de F1 saldrá a la luz el 23 de febrero antes de salir a la pista para un evento promocional en el Circuito Internacional de Bahrein el 24 de febrero», comienza diciendo el comunicado de Aston Martin.

See the livery at F1 75 Live.

Meet the challenger on 23.02.25.

The road to the 2025 season starts now. #AMR25 pic.twitter.com/tDa3IEaUbr

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 5, 2025