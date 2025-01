Confirmado: Fernando Alonso tendrá uno de los mejores coches en 2025 por esta razón

Adrian Newey es la gran esperanza de Aston Martin. La llegada del ingeniero británico ha disparado las ilusiones de un Fernando Alonso, que sueña con volver a pelear por todo. A priori, Newey se incorporará al equipo en marzo de este año para trabajar en el monoplaza de 2026. Aunque, según desveló el nuevo fichaje de los verdes, Lawrence Stroll, dueño del equipo, pretende que se involucre también en el coche de 2025 para intentar obtener un mayor rendimiento esta temporada.

La nueva campaña arranca el fin de semana del 14 al 16 de marzo en el mítico trazado de Albert Park con el GP de Australia. En Aston Martin han realizado una gran reestructuración tras el fracaso de 2024, empezando por el director del equipo. Andy Cowell ocupará el cargo que hasta ahora pertenecía a Mike Krack, después de un año para olvidar en el que han terminado como el quinto mejor equipo gracias a Fernando Alonso.

70 de los 94 puntos obtenidos por los británicos han sido del asturiano. De hecho, esos 70 puntos son más que todos los que ha conseguido su rival por ese quinto puesto, Alpine, en el Mundial de Constructores (65). Pero la realidad es que sin la magia del bicampeón del mundo de Fórmula 1 todo habría sido muy diferente. El español sacaba todo el jugo posible y más al monoplaza para intentar puntuar en el mayor número de carreras posibles.

Es por eso que quizás Lawrence Stroll quiere que Newey se involucre un poco en el coche de 2025, para intentar dar un pequeño salto que les permita estar más cerca de Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren. «Sin duda Lawrence querrá que me involucre un poco en el coche de 2025», reconoció el ingeniero británico durante una entrevista en Auto Motor und Sport. Esto beneficiaría a un Fernando Alonso, que ya ha demostrado que a poco que le den un coche medianamente competitivo, como en 2023, es capaz de pelear por podios y victorias.

Newey se rinde a Fernando Alonso

Con su fichaje por Aston Martin cumplirá uno de sus grandes deseos en la Fórmula 1, trabajar con Fernando Alonso. En la entrevista cuenta cómo decidió dejar Red Bull para firmar por los verdes y asumir el reto de convertirles en la escudería referente en la Fórmula 1: «Será estupendo trabajar finalmente con Fernando. Creo que si me hubieras dicho hace 12 meses que dejaría Red Bull (lo hizo en abril) y que ahora finalmente empezaría de nuevo, habría dicho ‘No, estás loco’».

El británico de 65 años confesó que «por varias razones sentí que no sería fiel a mí mismo si me quedaba en Red Bull, así que la primera decisión difícil fue si quedarme en Red Bull o no. Así que llegué a la conclusión de que si era honesto conmigo mismo, no podía quedarme». Una de las cosas que se le pasó por la cabeza al prestigioso ingeniero fue jubilarse y abandonar la Fórmula 1.

«Debatí varias cosas con mi esposa Mandy. Una es que tengo la suerte de no tener que trabajar en el aspecto financiero, así que podría simplemente retirarme y sentarme en la playa», comienza diciendo. «Llegué a la conclusión de que quería seguir trabajando, porque me iba a aburrir sin hacer nada. Entonces, si quería trabajar, ¿por qué no hacer lo que siempre quise hacer y lo que tanto he disfrutado? Si quiero seguir en las carreras, pensé que podría quedarme en la Fórmula 1, siempre que me quisieran», explicó Newey.

Por último, el nuevo fichaje de Aston Martin desveló que «Alonso es alguien con quien siempre he querido trabajar», y se mostró sorprendido por el hecho de que solamente tenga dos Mundiales. «Creo que el hecho de que sólo haya ganado dos campeonatos del mundo no refleja, sobre el papel, sus capacidades en absoluto».