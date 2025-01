Fernando Alonso responde a la pregunta más incómoda y lo que dice sorprende a todos

Fernando Alonso ha sacado su lado más personal en su último documental. El bicampeón del mundo de la Fórmula 1 ha sido sometido a un test rápido con algunas preguntas incómodas que no rehúye. Lejos de contestar con evasivas o ponerse a la defensiva, el asturiano se ha sincerado y ha dado a conocer una faceta diferente a la que estamos acostumbrados a ver.

Ante la pregunta de quién es Fernando Alonso, el español afirma que «soy piloto de carreras». «Muy poca gente me conoce como Fernando… y quiero que sea así», relata. Para la mayoría de la gente es Fernando Alonso, o Alonso a secas, el piloto de Aston Martin que ganó dos campeonatos del mundo de Fórmula 1 con Renault. Pero para la gente más cercana es simplemente Fernando, un chico de Oviedo de 43 años.

No obstante, durante el documental de DAZN, Decoded, por el que han pasado, entre otros, Marc Márquez o Karim Benzema, Fernando no rehúye de las preguntas incómodas como el rendir bajo presión o sacar el máximo rendimiento a cualquier monoplaza, algo en lo que es experto el español como ha demostrado a lo largo de toda us carrera. No importa si el coche es el mejor o el peor, porque el asturiano siempre saca su magia a pasear para conseguir un resultado mucho mejor de lo previsto, según los datos del equipo.

«Aunque llevo 40 años al volante, me quedan muchísimas cosas por aprender», comienza diciendo Alonso, para luego desvelar su secreto mejor guardado, la magia que hace bajo la lluvia. Cuando las cosas se igualan, el talento sale a relucir. Eso es lo que pasa cuando el agua hace acto de presencia sobre el asfalto. Igual que Márquez en MotoGP, Fernando siempre es el que más rendimiento le saca al coche con lluvia.

Alonso desvela su mayor secreto

El asturiano explica que el secreto detrás de su magia bajo la lluvia está en el karting: «Competir con armas un poco inferiores y adaptarme a lo que podía ha sido un poco la historia de mi vida. Desde pequeño he tenido solamente un kart y, cuando empecé a conducir, un juego de neumáticos, y en Asturias llueve mucho. Cuando llovía, todos los niños ponían neumáticos de lluvia y yo corría con los de seco, porque no teníamos dinero para comprar unos de lluvia».

Eso mismo Fernando Alonso lo traslada a la actualidad, donde compite con armas inferiores a las de sus rivales: «Y eso se traslada hasta el día de hoy. Aquí todos tenemos los recursos para neumáticos de lluvia, pero no tenemos ni los alerones que tiene Ferrari, ni los suelos que tiene McLaren, ni nada de eso».

Su competitividad le hace sacar lo mejor de él en cada carrera, porque asegura que no le gusta perder ni a las canicas: «No me gusta perder a nada, y eso da igual que lo trabaje, siempre va a estar ahí». El de Aston Martin es un ganador y precisamente por eso se ha quedado en los verdes, para intentar ganar con ellos en 2026. La llegada de Adrian Newey le ha devuelto la ilusión y el español afirma que «hay que ilusionarse en 2026».