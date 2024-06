Aston Martin celebra la nueva normativa de la F1: «Tendremos el control de nuestro propio destino»

Aston Martin ya ha reaccionado al gran cambio anunciado por la Fórmula 1 de cara al nuevo reglamento que se estrenará en el Mundial de 2026. Lo ha hecho en boca de su director de ingeniería, Luca Furbatto, que ha expresado sus sensaciones este jueves al descubrir las principales novedades que se implantarán en los monoplazas dentro de dos años. Fernando Alonso, que renovó el pasado mes de abril hasta finales de la temporada que decimos, probará todas esas variaciones a las que su escudería se deberá ajustar.

Una de ellas, independiente de la entrada en vigor de la nueva normativa, es la llegada de los motores Honda. Furbatto, ingeniero italiano de 52 años y uno de los primeros en embarcarse al ambicioso proyecto de Aston Martin, alabó todas estas innovaciones presentadas por la FIA. Preguntado por si en 2026 tornará esa máxima de que sólo equipos oficiales son capaces de ganar campeonatos, este respondió que tendrán «el control» de su «propio destino».

«En el pasado no era el caso», decía sobre ese predominio de escuderías como Red Bull o Mercedes, autónomas en el ámbito de las unidades de potencia. «Estamos muy contentos con lo que recibimos de Mercedes, sin embargo, en términos de arquitectura del automóvil, estamos parcialmente liderados por ellos. Recibimos las dimensiones de la unidad de potencia, la caja de cambios y la parte trasera, por lo que tenemos que adaptar el diseño de nuestro coche a lo que nos proporcionan», explicó.

«Para 2026, con una unidad de potencia de Honda y nuestra propia caja de cambios, tendremos el control de nuestro propio destino. Si queremos dar el siguiente paso hacia la victoria, esto es lo que tenemos que hacer», añadió en declaraciones recogidas por la página web oficial de la escudería, sin dejar atrás el nuevo túnel de viento propio de Aston Martin que se hará posible gracias a la impresionante fábrica en Silverstone.

