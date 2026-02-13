Asics tira de precio las zapatillas cómodas y flexibles que se adaptan al pie para caminar: los podólogos las recomiendan

Encontrar unas zapatillas cómodas para caminar durante horas sin acabar con los pies cansados no siempre es sencillo, y mucho menos si se busca un precio razonable. En un mercado donde muchos modelos superan fácilmente los 100 euros, cualquier bajada de precio en calzado de calidad llama la atención. Eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora con uno de los modelos más populares de Asics, unas zapatillas pensadas para el día a día que además cuentan con el respaldo de podólogos y especialistas del cuidado del pie.

Hablamos de las Ascis Gel-Contend 9, que se han ganado una buena reputación entre personas que caminan a diario, ya sea por trabajo, por ocio o como parte de una rutina de ejercicio moderado. No son unas zapatillas llamativas ni buscan destacar por un diseño rompedor, pero sí por algo que muchos valoran más, la sensación agradable al caminar desde el primer momento. Ahora, con la rebaja que tiene en Sprinter, este modelo se sitúa en un rango de precio mucho más accesible, lo que ha disparado el interés de aquellos que buscan renovar su calzado sin hacer un gran desembolso. Y es que se pueden comprar por 39,99 euros tanto en tiendas físicas como online, cuando su precio original era de 59,99€.

Uno de los aspectos más comentados de estas zapatillas es la amortiguación. Incorporan el conocido sistema GEL en la parte trasera, pensado para suavizar el impacto del talón al apoyar el pie. Este detalle marca la diferencia para los que pasan muchas horas caminando sobre asfalto, aceras o suelos duros, ya que ayuda a reducir la sensación de fatiga al final del día. A esto se suma una suela con buena flexión, que acompaña el movimiento natural del pie y evita esa rigidez incómoda que presentan algunos modelos más duros o pensados solo para correr.

Las Asics rebajadas en Sprinter

El ajuste también juega un papel importante en su buena acogida. La parte superior, fabricada en malla transpirable, se adapta bien al contorno del pie sin apretar en exceso, algo que agradecen especialmente quienes sufren hinchazón tras varias horas de uso. Además, permite una correcta ventilación, ayudando a mantener el pie más seco incluso en caminatas largas. Estos detalles, que a veces pasan desapercibidos al comprar, son precisamente los que llevan a muchos profesionales de la salud del pie a recomendar este tipo de zapatillas para caminar con mayor comodidad.

Aunque se trata de un modelo catalogado originalmente como zapatilla de running básica, cada vez son más las personas que las utilizan principalmente para caminar. Podólogos y expertos en pisada suelen destacar que este tipo de zapatillas, con buena amortiguación y un diseño equilibrado, pueden ser una buena opción para los que no tienen necesidades muy específicas pero sí buscan proteger las articulaciones y reducir la carga en pies y rodillas. No sustituyen a un calzado ortopédico en casos concretos, pero sí ofrecen una alternativa fiable para el uso diario.

Frente a otros modelos más caros, las Asics Gel-Contend 9 se presentan como una opción sensata, sin complicaciones y con el respaldo de una marca reconocida por su trayectoria en calzado deportivo. Las valoraciones de los usuarios refuerzan esta idea, destacando sobre todo la comodidad desde el primer uso y la buena relación entre lo que se paga y lo que se obtiene.