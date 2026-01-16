Soy podólogo y éstas son las zapatillas Asics impermeables perfectas para pies anchos: están rebajadas al 30%

Cada vez son más las personas que buscan zapatillas cómodas, duraderas y que se adapten bien a pies anchos sin tener que gastar una fortuna. En ese contexto, los podólogos ponen el foco en un modelo de la marca Asics que está dando mucho que hablar, especialmente ahora que se encuentra rebajado al 30% en la página web oficial de la firma. Se trata de las Asics Versablast 4, un calzado pensado para el día a día y el entrenamiento que destaca por su comodidad y su buena adaptación a pies con mayor anchura.

Los especialistas explican que uno de los errores más habituales al elegir zapatillas es priorizar únicamente el diseño o la marca, dejando de lado aspectos clave como la horma, el espacio en el antepié o la amortiguación. Las personas con pies anchos suelen sufrir molestias porque muchos modelos están diseñados con formas demasiado estrechas, lo que acaba generando presión en los dedos, rozaduras o incluso dolor en la zona metatarsal. Por eso, encontrar un modelo equilibrado y cómodo no siempre es fácil.

Las Asics Versablast 4 se presentan como una alternativa interesante precisamente por ese equilibrio. Aunque no son unas zapatillas técnicas de competición, sí ofrecen una sensación de confort notable desde el primer uso. La clave está en su mediasuela con espuma Amplifoam+, que aporta una amortiguación suave y continua, ideal para caminar, entrenar en el gimnasio o salir a correr de forma moderada. El podólogo destaca que este tipo de amortiguación ayuda a reducir el impacto repetido sobre talones y antepié, algo fundamental para prevenir sobrecargas y molestias frecuentes.

Las Asics Versablast 4, rebajadas

Otro punto a favor es el diseño del upper. La malla transpirable permite que el pie se adapte sin sensación de agobio, algo que las personas con pies anchos agradecen especialmente. No se trata de una zapatilla rígida ni excesivamente ajustada, sino de un modelo que acompaña el movimiento natural del pie. Además, Asics cuenta con versiones de horma más amplia dentro de esta línea, lo que amplía aún más las opciones para quienes necesitan espacio extra sin renunciar a una buena sujeción.

Sobre su comportamiento frente al agua, cabe aclarar un punto importante: no son zapatillas impermeables en sentido técnico, ya que no cuentan con membrana específica tipo Gore-Tex. Sin embargo, los materiales del upper responden bien ante humedad ligera o lluvia ocasional, algo habitual en el uso urbano. Para la mayoría de usuarios, esto es más que suficiente en el día a día, aunque para lluvias intensas o actividades en entornos muy húmedos recomienda modelos específicos.

Pero el factor precio es ahora sin duda su gran actrativa. Con la citada rebaja del 30%, las Ascis Versablast 4 se pueden comprar ahora por 56 euros (antes costaban 80€) y se sitúan en una franja muy competitiva, ofreciendo prestaciones que normalmente se encuentran en modelos bastante más caros. Tal y como dicen los podólogos, esta combinación de comodidad, diseño y precio ajustado las convierte en una compra muy acertada para aquellos que buscan cuidar sus pies sin complicarse demasiado.