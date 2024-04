Así es Rebecca Donaldson, la top model con la que Carlos Sainz celebra su gran momento

Carlos Sainz vive un gran momento. El madrileño clavó la bandera de España en el podio de Suzuka tras una carrera espectacular en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en la que se aupó desde la cuarta hasta la tercera posición en detrimento de Lando Norris. Sin contrato todavía para el año que viene con ninguna escudería, el madrileño demuestra que es uno de los pilotos más rápidos de la parrilla cada fin de semana, por lo que ofertas no le deben faltar. A su lado, desde hace unos meses, una Rebecca Donaldson que celebra y disfruta de sus éxitos sobre los circuitos.

Rebecca Donaldson es la pareja de Sainz desde hace meses. La joven modelo escocesa ha sido vista con el piloto de Ferrari en varias ocasiones, tanto de vacaciones como en la propia Fórmula 1, dejando claro que no esconden su romance. La también influencer suele ser noticia por revolucionar a sus casi 200.000 seguidores con posados de infarto desnuda o con poca ropa, además de sus campañas con firmas muy importantes.

Isa Hernáez ya es pasado

Después de seis años de relación con Isa Hernáez, Carlos Sainz y su pareja de casi toda la vida cortaban entre rumores de infidelidad por parte del piloto. A pesar de que se hablaba de un futuro al lado de la periodista, incluso llegando a tener planes de boda, ambos separaron sus caminos y el madrileño no tardó en ocupar de nuevo su corazón. El pasado verano, aprovechando el parón de agosto en la Fórmula 1, Sainz está disfrutó de unas vacaciones en la isla de Córcega con amigos, y allí fue pillado con la modelo Rebecca Donaldson.

No era la primera vez que se les veía juntos, ya que fueron pilladosanteriormente en las calles de Milán y Londres. Ellos no han confirmado nada oficialmente, pero tampoco hace falta que lo hagan, pues la modelo escocesa visitó el box de Ferrari en uno de los grandes premios de esta temporada, también fueron vistos de fiesta juntos en Singapur, etc.

Rebecca Donaldson, un auténtico reclamo

Rebeca es modelo, tiene 28 años, estudió en Perth Academy y comenzó su trabajo en el mundo del modelaje a los 17 años. Ha participado en varias campañas publicitarias con firmas como Vogue y también ha estado presente en portadas de revistas. Su interés por el emprendimiento le hicieron crear su propia marca de ropa deportiva, cuyo nombre es Muse Activewear, por lo que también presume de faceta como empresaria en sus redes.

Fuera de lo profesional, la escocesa ha sido relacionada tiempo atrás con otros famosos como Scott Disick, ex pareja de Kourtney Kardashian, o Leonardo DiCaprio, con el que se le vio en una fiesta en Miami. No obstante, parece esto que forma parte de su pasado. En una fotografía que subía a su cuenta personal de Instagram, la escocesa escribía en el título un enigmático mensaje: «A happy heart» (un corazón feliz). Otro detalle más para apuntar a este nuevo romance de Carlos Sainz, con el que incluso apareció en un Gran Premio de Fórmula 1 meses atrás.