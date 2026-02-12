Así quedan los equipos del NBA All-Star 2026 Estados Unidos – resto del mundo: quintetos iniciales, suplentes…

Los aficionados al baloncesto, seguramente, esperen cada año con cierta intranquilidad la llegada del NBA-All Star. Pues bien, la espera ha llegado a su fin, porque desde del próximo 13 al 15 de febrero los mejores jugadores del mundo se reunirán en California, concretamente en la casa de los Clippers, para hacer disfrutar a los miles y miles de aficionados que observarán uno de los grandes eventos de la competición: el NBA All-Star 2026.

Cuándo es el partido de estrellas del NBA All-Star 2026: fechas y horarios oficiales

Esta, precisamente, sea la pregunta más repetida entre los amantes y fieles seguidores del baloncesto. Tal y como destacamos líneas atrás, el próximo viernes 13 de febrero arrancará el NBA All-Star 2026, y lo hará a partir de las 01:00 horas con el NBA All-Star Celebrity Game. Poco después, a partir de las 03:00 horas, será el turno para el Rising Stars, que cerrará el telón de la primera jornada de este espectacular evento.

El sábado 14 de febrero se estrenará con el All-Star Saturday Night, a partir de las 23:00 horas, y con sus ya famosos y legendarios concursos de habilidades, triples y mates, donde los mejores jugadores competirán en su especialidad para llevarse el ansiado trofeo.

El fin de fiesta lo protagonizará el NBA All-Star Game, a partir del próximo 15 de febrero a las 23:00 horas, donde los jugadores estrenarán formato y lucharán por hacerse con el partido de las estrellas, entre los que destacan Doncic, Wembayama, Mitchell, Durant, LeBron o Curry, entre otros.

OFICIAL⭐️ Así quedan definidos los 3 equipos para el NBA All-Star Game ¿Quién gana? pic.twitter.com/scyOhDM713 — NBA – Jordi de Mas (@demas6Basket) February 4, 2026

Qué jugadores forman los equipos de Estados Unidos en el NBA All-Star 2026

Tras conocer los resultados oficiales de la votación, que se cerraron el pasado 14 de enero, ya se conocen los equipos que disputarán el próximo NBA All-Star 2026. En esta edición, se estrenará un formato entre tres conjuntos, que disputarán como una especie de fase regular y los dos mejores equipos avanzarán directamente a la gran final. ¿Qué jugadores formarán los combinados de Estados Unidos?. A continuación os los detallamos.

USA STARS: Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunnigham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jales Johnson, Tyrese Masey.

Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunnigham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jales Johnson, Tyrese Masey. USA STRIPES: Jaylen Brown, Jalen Brunson, Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell y Norman Powell.

1.000 partidos anotando +20 PTS 🤯Piensa en la barbaridad que supone esto. Kevin Durant se une a LeBron James, Karl Malone y Kareem Abdul-Jabbar. pic.twitter.com/76HWaCsfSm — NBASpain (@NBAspain) February 11, 2026

Qué jugadores representan al resto del mundo

El equipo del resto del mundo se estrenará en esta edición del 2026 por todo lo alto, y contará con la presencia de grandes estrellas del mundo del baloncesto, entre los que podemos destacar Luka Doncic, Nikola Jokic o Victor Wembayama, entre otros, para intentar pasar al partido final tras una fase regular para el recuerdo, pues será la primera vez que se dispute algo similar en la historia del NBA All-Star.