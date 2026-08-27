Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 6 de hoy jueves, 27 de agosto

Tras la increíble sexta etapa de la Vuelta a España 2026 que hemos presenciado este jueves, podemos decir que Enric Mas ya es la alternativa a Tadej Pogacar en la carrera. El ciclista español se ha colocado segundo en la clasificación general después de atacar al esloveno y pelearle la victoria hasta el último aliento en la llegada al sprint de Castellón. La distancia entre los dos corredores es de 3 minutos y 34 segundos.

Clasificación de la etapa 6 de La Vuelta a España

Así queda la clasificación general de La Vuelta a España