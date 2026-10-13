Así queda la clasificación de la Champions League tras las victorias de Barcelona, Atlético y Villarreal

El Barcelona también es el líder de la Champions League. En su inicio arrollador de temporada, el equipo blaugrana se ha colocado en lo más alto de la clasificación europea después de golear al Galatasaray en Turquía (1-4). Además, suma nueve goles en sólo dos partidos. El Atlético de Madrid consiguió este martes su primera victoria ante un pobre Manchester United y el Villarreal venció al Nápoles en La Cerámica (3-1).

Así está la clasificación de la Champions