Así queda la clasificación de la Champions League tras las victorias de Barcelona, Atlético y Villarreal
El Barça también lidera en Europa tras golear al Galatasaray (1-4)
Los rojiblancos logran su primera victoria ante un pobre United
Así te hemos contado ambos partidos en directo
El Barcelona también es el líder de la Champions League. En su inicio arrollador de temporada, el equipo blaugrana se ha colocado en lo más alto de la clasificación europea después de golear al Galatasaray en Turquía (1-4). Además, suma nueve goles en sólo dos partidos. El Atlético de Madrid consiguió este martes su primera victoria ante un pobre Manchester United y el Villarreal venció al Nápoles en La Cerámica (3-1).
Así está la clasificación de la Champions
- Barcelona: 6 puntos
- Sporting de Portugal: 6
- Arsenal: 6
- Bayern de Múnich: 4
- PSG: 3*
- Como: 3*
- Manchester United: 3
- Stuttgart: 3*
- Manchester City: 3*
- Villarreal: 3
- Aston Villa: 3*
- Betis: 3*
- Atlético de Madrid: 3
- Borussia Dortmund: 3*
- Liverpool: 3*
- Real Madrid: 3*
- AEK Atenas: 3*
- Brujas: 3
- Lens: 3
- Leipzig: 3
- Sabah: 3
- Roma: 1*
- Shakhtar Donetsk: 1*
- Fenerbahce: 1*
- PSV: 1
- Viking Stavanger: 1
- LASK: 0*
- Inter de Milán: 0
- Oporto: 0*
- Slavia de Praga: 0
- Nápoles: 0
- Lille: 0
- Feyenoord: 0*
- Galatasaray: 0
- Slovan Bratislava: 0*
- Bodo Glimt: 0*
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