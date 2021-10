Es la noticia de la semana, del mes y probablemente del año el mundo del corazón y las redes sociales. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez van a ampliar la familia por partida doble. El futbolista portugués del Manchester United y su pareja anunciaron este jueves que volverán a ser padres de gemelos dentro de unos meses, por lo que el árbol genealógico de los Ronaldo Rodríguez va a crecer todavía más.

La familia más directa del luso la forman su madre María Dolores, su hermano Hugo y sus hermanas Katia y Elma, muy conocidos todos ellos desde hace años. Pero no son los únicos miembros de su enorme árbol genealógico. Cristiano no esconde el dolor que sigue sintiendo por perder a su padre cuando era un crío y todavía no se había convertido en un gran futbolista. Y es que José Dinis murió en 2005 de insuficiencia hepática cuando CR7 todavía tenía 20 años.

Tanto su padre como su hermano Hugo, gran apoyo para él y una de las personas más importantes de su vida junto a su madre y sus hermanas, tuvieron en su día problemas con el alcohol, algo que hace que Cristiano Ronaldo tenga mucho respeto por ese tema tan espinoso. El portugués se cuida mucho a todos los niveles y no le gusta beber bebidas alcohólicas probablemente por eso.

Pero su familia va más allá. Cristiano Ronaldo tiene ya cuatro hijos. El primero en nacer fue Cristiano Jr., que ahora tiene 11 años y que también es un apasionado del fútbol. En 2017, Ronaldo dio la bienvenida a los gemelos Eva María y Mateo, y poco después llegó Alana Martina, hija también de Georgina Rodríguez. Ahora la pareja espera gemelos, por lo que serán seis pequeños en total.

Y luego está el lado de la influencer en el árbol genealógico. Aunque no se sabe mucho sobre Ana María, la madre de Georgina Rodríguez, su padre Jorge estuvo en la cárcel por contrabando. En 2013 fue liberado pero falleció en 2019 a los 70 años tras pelear con una larga enfermedad. La modelo tiene también una hermana llamada Ivana, su gran apoyo siempre, que también va a ampliar la familia.