Así es Joaquín Sánchez: quién es su mujer, cuánto dinero tiene, sus hijas y su injerto de pelo

Joaquín Sánchez es protagonista este jueves por el estreno de ‘Emparejados’, el programa de televisión que presentará junto a su mujer Susana Saborido. La leyenda del Betis y su mujer también serán entrevistados en El Hormiguero por Pablo Motos, minutos antes de que se estrene un espacio en el que cien solteros tendrán la oportunidad de encontrar el amor. María José Campanario y Jesús Janeiro serán los primeros invitados en un programa que se estrena en el prime time de Antena 3.

Esta será la cuarta aventura de Joaquín Sánchez en televisión después estrenar en su día ‘Joaquín, el novato’, ser protagonista del documental ‘La penúltima y me voy’, de Amazon y de grabar un documental pendiente de emisión de nombre ‘Capitán América’, que es una road trip por Estados Unidos junto a su mujer y sus hijas. También ha sido protagonista en las últimas semana del documental de la Liga emitido en Netflix, ‘Más allá del gol’.

Joaquín Sánchez disputó su último partido como futbolista profesional el pasado 6 de junio de 2023 en el duelo que enfrentó al Real Betis contra el Valencia. La leyenda salía por la puerta grande del Villamarín para pasar de la hierba a los despachos, donde en los últimos meses ha estado colaborando con la dirección deportiva bética. Es más, hace unos días acudió junto con la comitiva verdiblanca a Barcelona para cerrar la cesión de Vitor Roque.

Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido: cómo se conocieron

Joaquín Sánchez y Susana Saborido se conocieron en 2002, en un bar que tenía el padre de la mujer del futbolista. «Conozco a Susana en un pub que tenía el padre, en ese momento dije ‘vaya mujer guapa’ y después tuve la suerte de tomar algo con ella y me cayó genial», reconoció el ex futbolista en el documental ‘La penúltima y me voy’. «No recuerdo si sabía que era Joaquín, igual lo sabía o igual no. No le di importancia. Justo cuando llega del Mundial de Corea en el que falló el penalti yo lo conocí», dijo sobre su primer día Susana Saborido.

Tres años después, el 8 de julio de 2005, ambos contrajeron matrimonio en la Iglesia de El Puerto de Santa María en una boda multitudinaria en la que miles de personas se agolparon en las afueras y Don Manuel Ruiz de Lopera llevó la Copa del Rey que el Betis había ganado meses antes.

Que edad tienen sus hijas

Joaquín Sánchez y Susana Saborido tienen dos hijas en común: Daniela de 17 años y Salma de 14 años. Ambas ya han tenido varios momentos en televisión y en Capitán América serán protagonista junto a su padre en el viaje por Estados Unidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joaquin Sanchez (@joaquinarte)

La madre de Joaquín Sánchez: así es Ana Rodríguez

Ana Rodríguez es la madre de Joaquín Sánchez que también ha tenido alguna aparición estelar en televisión, en la entrevista de su hijo con Bertín Osborne, por ejemplo. «Ella no sabe ni leer ni escribir porque su vida han sido sus hijos», dijo el ex futbolista en su día sobre una mujer que dio a luz a ocho hijos, siendo Joaquín el menor de todos ellos.

Ha vivido toda su vida junto a Aurelio, el padre del ex jugador, que falleció este pasado 7 de febrero a los 78 años. «El Real Betis Balompié muestra su más profundo pesar por el fallecimiento de Don Aurelio Sánchez, padre de nuestra leyenda Joaquín Sánchez. Descanse en paz», escribió en su día el Real Betis par acompañar en el sentimiento a Joaquín.

El Real Betis Balompié muestra su más profundo pesar por el fallecimiento de Don Aurelio Sánchez, padre de nuestra leyenda Joaquín Sánchez. Descanse en paz. pic.twitter.com/NRnUeudQVE — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 7, 2024

¿Qué es Joaquín en el Betis ahora?

Joaquín Sánchez después de su retirada sigue siendo accionista del Real Betis y además, en sus primeros días como ex futbolista, ejerce un trabajo en lo que respecta a las relaciones institucionales del club. Acompaña a la directiva a las comidas con los diferentes clubes e incluso ha acompañado a la dirección deportiva a negociar fichajes este verano.

Dónde ver el documental de Joaquín Sánchez

Joaquín Sánchez estrenó un documental, ‘La penúltima y me voy’, en Amazon Prime Vídeo y también ha participado en otra serie promocionada por la Liga denominada ‘Más allá del gol’. En este espacio Joaquín Sánchez también tiene sus minutos en los que cuenta como ha vivido su primer año fuera de los terrenos de juego y la adaptación de una estrella como Isco al Villamarín.

Cuánto dinero tiene Joaquín Sánchez

Después de una dilatada carrera en la que ha jugado en Real Betis, Valencia, Málaga, Fiorentina y la selección española, Joaquín Sánchez cuenta con un gran patrimonio que sigue nutriendo gracias a la televisión.

Además de ello, Joaquín tiene dos empresas: una con la que gestiona su patrimonio inmobiliario y otra dedicada a la gestión de su propia imagen y representación. Esta última contaba con unos activos totales de 1,2 millones en 2022. Como no, la leyenda verdiblanca también compró (junto a unos empresarios) en 2017 acciones del Real Betis por valor del 11,83% sobre el total por 6,6 millones de euros.

Todo sobre el injerto de pelo de Joaquín

Joaquín Sánchez también ha sido noticia en las última semanas después de realizarse un injerto de pelo del que habló hace unos días en El Partidazo de Cope. La leyenda bética dejó claro que se lo hizo en España y que era la segunda ocasión en la que ponía pelo.