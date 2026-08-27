Así fue el momento en el que Pogacar estuvo a punto de dinamitar su espectacular Vuelta a España bajando El Bartolo

Tadej Pogacar es aún más líder de La Vuelta después de la etapa 6. Sin embargo, el esloveno ha cortado la respiración de su equipo durante unos segundos. El portador del maillot rojo estaba sufriendo bajo la presión de Enric Mas, lo que ha provocado que se fuera a la tierra en el descenso, después de coronar el sterrato del Puerto El Bartolo.

La acción se ha saldado sin consecuencias para el UAE Team Emirates-XRG, aunque le podrían dar un tirón de orejas fuera de cámaras. El ciclista arriesgó de más sin necesidad ninguna, ya que cuenta con una gran ventaja en la clasificación general. Una caída habría supuesto una oportunidad de oro para sus dos principales rivales, Enric Más y Primoz Roglic.

No se cae ni saliéndose. 🤯 El recto de Pogacar en el descenso del Bartolo.#LaVuelta26 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/SmKg1GiqRg — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 27, 2026

El español ha tirado de garra y ha conseguido llegar hasta la meta con el esloveno, aunque no ha conseguido sorprenderle en el sprint final. Pese a ello, el corredor nacional consigue ponerse segundo en la general, a tres minutos y 34 segundos del líder.

Pogacar tendrá que protegerse de su propia ambición

El ciclista es un competidor por naturaleza, lo que a veces le hace tomar algunos riesgos innecesarios. No jugar con las matemáticas puede pagarse muy caro en la élite, ya que una caída podría dejarle sin su ansiada Triple Corona. Pese a ello, parece que el portador del maillot rojo es incapaz de renunciar a su ADN.