El asfixiante límite salarial de Tebas obliga al Betis a vender a su gran promesa al Como de Fábregas

La Liga española se sigue vaciando de talento. El último en tener que marcharse por la asfixiante situación financiera a la que Javier Tebas, presidente del campeonato, somete a los clubes ha sido Assane Diao, promesa del Betis y del fútbol de nuestro país y campeón de Europa sub-19 con España el pasado mes de julio. Con un traspaso de 11 millones de euros, el delantero ha puesto rumbo a Italia, concretamente al Como, entrenado por su compatriota Cesc Fábregas.

La inversión de este rompedor equipo, que juega su primera temporada en la Serie A tras su ascenso, ha aliviado las necesidades económicas del Betis, que ha liberado masa salarial para poder aferrarse a la norma 1:1. La Liga continúa igual de tajante en este aspecto, pese a que eso conlleva una fuga de talentos masiva que ya se apreció en el mercado de fichajes del pasado verano. Diao es el último, o el primero, en bajarse del barco y posiblemente la baja más sonada de este invierno en el campeonato de Tebas que afecta y beneficia al Betis a partes iguales.

Pese a que el Betis alcanzó el pasado mes de septiembre la polémica norma 1:1, sus apuros financieros no han acabado y este mes de enero han sucumbido a una suculenta oferta por parte del Como por un jugador de 19 años, canterano bético y con un gran futuro por delante. En lo que va de temporada, Assane había jugado 19 partidos, en los que había anotado dos goles y repartido tres asistencias.

Esta venta no tenía otro fin para el Betis que ajustar las cuentas y reducir pérdidas y deudas contraídas. El club presidido por Ángel Haro necesitaba este dinero como agua de mayo, ya no sólo para poder realizar algún fichaje este invierno, sino también para ir ajustando su límite salarial a una soga de la Liga que no deja de apretar.

El Betis sigue sufriendo el límite salarial de Tebas

«Estoy muy feliz de estar aquí y de formar parte de la familia del Como 1907. No veo la hora de empezar y dar muchas alegrías a los aficionados. Estoy muy emocionado y no veo la hora de saltar al campo», confesó Diao que reconoció haber hablado ya con el técnico español. El ex bético llega a un equipo que marcha decimosexto en el campeonato italiano, un punto por encima del descenso.

En el Como se encontrará a otros jugadores con pasado en la Liga como el mítico portero Pepe Reina, campeón del mundo en 2010 junto a Fábregas, Sergi Roberto, ex capitán del Barcelona, Alberto Moreno o la perla formada en el Real Madrid, Nico Paz. Diao buscará ganarse un puesto en el extremo derecho después de no poder continuar en el club de su formación por la estrechez del límite salarial que otorga la Liga a sus 20 equipos (y 22 de Segunda División).

Para el entrenador catalán, Assane Diao es un jugador «de presente y de futuro» para su club. «Tiene una combinación de velocidad, calidad y olfato de gol. Es muy inteligente jugando sin balón y sabe encontrar espacios abiertos para liberarse. Su versatilidad será una gran ventaja para el equipo y no veo la hora de trabajar con él. Seguimos con nuestra estrategia: tener en el equipo jugadores jóvenes y prometedores que puedan crecer mucho», destacó Cesc.