Asesinan a tiros en un Starbucks a una patinadora de 28 años

Un asesinato en un Starbucks ha conmocionado al mundo del deporte en Estados Unidos. Una ex patinadora artística y medallista nacional fue asesinada a tiros mientras se encontraba en la cola de una famosa cafetería en el estado de Missouri, en un ataque que las autoridades califican como un robo que terminó en homicidio. La víctima fue identificada como Gabrielle Linehan, de 28 años, una deportista que había representado a Estados Unidos en competiciones de patinaje sincronizado y posteriormente se desempeñaba como entrenadora.

El crimen ocurrió la mañana del martes en un local de Starbucks ubicado en el sector sur de la ciudad de St. Louis. Según los informes policiales, Gabrielle Linehan se encontraba dentro de su coche esperando su pedido cuando un hombre se acercó, le exigió que levantara las manos y, sin darle oportunidad de reaccionar, le disparó. Gravemente herida, fue trasladada a un hospital cercano, donde falleció poco después a causa de las lesiones. El ataque quedó registrado parcialmente por cámaras de seguridad del establecimiento.

Horas más tarde, las autoridades lograron detener al presunto responsable, un hombre de 58 años con un extenso historial delictivo. El sospechoso se enfrenta cargos de asesinato en primer grado, robo a mano armada y uso ilegal de un arma de fuego. Según la investigación, tras dispararle, el agresor habría robado pertenencias personales de la víctima antes de huir del lugar. La policía también investiga si el detenido estaría relacionado con otros robos violentos ocurridos días antes en la misma zona. En al menos dos de esos incidentes, el sospechoso habría utilizado un arma de fuego para intimidar a conductores en restaurantes de comida rápida y tiendas, lo que refuerza la hipótesis de un patrón delictivo previo al asesinato.

Luto por Gabrielle Linehan

La noticia causó una fuerte conmoción también en redes sociales, donde amigos, ex compañeros y alumnos de Linehan expresaron su dolor. En el ámbito deportivo, su muerte fue recibida con profundo pesar. Durante su carrera como patinadora, Linehan destacó en el patinaje sincronizado y logró una medalla de plata en un campeonato nacional, consolidándose como una figura respetada dentro de la disciplina.

Tras retirarse como profesional, continuó vinculada al deporte como entrenadora, dedicándose a formar jóvenes patinadores y siendo reconocida por su compromiso y cercanía con sus alumnos. Clubes y organizaciones deportivas publicaron mensajes de despedida, recordándola como una profesional apasionada y una persona muy querida. Mientras la investigación sigue su curso, su entorno más cercano intenta asimilar una tragedia que ha dejado una huella profunda.