Asesinan a un futbolista de 23 años en una manifestación y chantajean a su familia para devolver su cadáver

Indignación máxima en Irán. Mohammad Hajipour, futbolista iraní de 23 años que llegó a ser internacional con la selección de fútbol playa de Irán, habría sido asesinado a tiros por las fuerzas del régimen iraní durante una manifestación pública en la ciudad de Rasht. Por si fuera poco, según informó el medio Iran International, las autoridades entregaron el cuerpo del joven portero a su familia bajo la condición de que declararan públicamente que su muerte se produjo como consecuencia de un accidente de tráfico.

Mohammad Hajipour estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica de Shahrood y militaba actualmente en el club Shahin Khakbajar. En paralelo, un grupo de destacados futbolistas, entrenadores, árbitros y periodistas iraníes ha remitido una carta abierta a la FIFA en la que acusa a las autoridades del país de llevar a cabo asesinatos masivos, detenciones arbitrarias e intimidaciones contra civiles y deportistas durante las recientes protestas nacionales.

Entre los firmantes figuran Ali Karimi, exinternacional con 127 partidos disputados con la selección iraní, Bakhtiar Rahmani, también exjugador del combinado nacional, además de un entrenador, un árbitro y varios periodistas. En la misiva, los firmantes aseguran que sus denuncias se sustentan en informaciones de medios internacionales como CBS News y la BBC, así como en documentación de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, informes especiales de la ONU, noticias de periodistas iraníes e internacionales y testimonios directos recogidos por redes de la sociedad civil y familiares de las víctimas.

El conflicto actual en Irán

Irán atraviesa uno de los periodos de mayor tensión social y política de las últimas décadas, marcado por protestas masivas, una dura represión estatal y una creciente presión internacional. El origen inmediato del conflicto se sitúa en septiembre de 2022, tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, una joven detenida por la Policía de la Moral por presuntamente no cumplir con las normas del velo obligatorio. Su fallecimiento desató una ola de manifestaciones en todo el país, especialmente protagonizadas por mujeres y jóvenes.

Las protestas, que rápidamente trascendieron la cuestión del hiyab, evolucionaron hacia un movimiento más amplio contra el sistema político de la República Islámica, denunciando la falta de libertades, la corrupción, la crisis económica y las violaciones de derechos humanos. Las consignas contra el líder supremo, Ali Jamenei, y contra el propio régimen marcaron un punto de inflexión en el discurso público de la oposición.

La respuesta de las autoridades iraníes ha sido contundente. Organizaciones de derechos humanos denuncian el uso excesivo de la fuerza, detenciones masivas, juicios sin garantías y ejecuciones de manifestantes acusados de delitos contra la seguridad del Estado. Según estas organizaciones, cientos de personas han muerto y miles han sido arrestadas desde el inicio de las protestas, aunque las cifras oficiales difieren considerablemente. El conflicto también ha tenido repercusión en el ámbito cultural y deportivo. Artistas, deportistas y figuras públicas han mostrado su apoyo a los manifestantes, tanto dentro como fuera del país, lo que ha provocado represalias, vetos profesionales y amenazas por parte del régimen.