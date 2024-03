Arda Turan acepta un año de cárcel por defraudar a Hacienda

Arda Turan, ex jugador del Atlético de Madrid y del Barcelona, ha aceptado un año de cárcel por defraudar a Hacienda al no pagar el IRPF en los ejercicios de 2015 y 2016, cuando militaba en el fútbol español. El ex futbolista no ingresará en prisión a pesar de esta condena.

Además, también se le ha impuesto una multa de 303.162 euros por el fraude del ejercicio de 2015 y otra de 330.000 por el delito del ejercicio de 2016. Durante la vista de conformidad en el Juzgado Penal 13 de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, Arda Turan reconoció los hechos y aceptó la pena de seis meses de cárcel por cada delito.

Durante el juicio explicaron que Turan ya ha pagado parte de la multa y que tendrá que abonar los 617.773 euros restantes con seis plazos cuatrimestrales. Además, el Ministerio Fiscal propuso la suspensión de la pena durante dos años con la condición de que no cometa ningún delito durante ese periodo, hecho que apoyaron la Abogacía del Estado y los abogados de Turan.

En el escrito de Fiscalía explicaron que, a pesar de tener condición de contribuyente por el IRPF, en 2015 «eludió su obligación de tributar en España, ya que no presentó la correspondiente autoliquidación por el IRPF a pesar de haber percibido importantes rendimientos».

En 2016, el condenado sí presentó su autoliquidación de IRPF, aunque «omitió declarar un volumen importante de rendimientos económicos vinculados a la explotación de su imagen obtenidos a nivel mundial».

Hasta junio de 2015 Turan jugó en el Atlético de Madrid, y en julio de ese año fue traspasado al Barcelona, en el que jugó hasta enero de 2018. Tras ello se fue al İstanbul Başakşehir, equipo de Turquía, su país natal. Antes de jugar en España había estado en las filas del Galatasaray, uno de los grandes del fútbol turco.

Arda Turan perdió todos sus ahorros

Desde que dejara el fútbol como jugador en 2020 Arda Turan, que ahora es entrenador del Eyüpspor de la Primera División de Turquía, ha sido protagonistas por varios asuntos extradeportivos.

Por ejemplo, hace unos meses contó el drama que vivió tras sufrir una estafa. El turco invirtió unos 13 millones de euros en un fondo a través del director de un banco y regaló casi toda su fortuna, el dinero que había ganado durante tantos años de carrera profesional. Fue cuando jugó en el Galatasaray cuando decidió confiar en un empresario con quien finalmente fue a juicio tras ser víctima de una estafa que le hizo perder todos los ahorros que cosechó durante sus años en la élite.

«Me engañó diciendo: ‘Quién invierta en este fondo obtendrá ganancias’. Regalé más de 13 millones. Todo el dinero y esfuerzo que había ganado. El trabajo durante años desapareció de repente», afirmó el ex internacional con la selección de Turquía ante el tribunal y añadió: «Destruyó todo el dinero y el esfuerzo que gané trabajando durante años engañándome. Lo siento mucho, este incidente me agotó mucho. Todos mis ahorros se perdieron en un instante».