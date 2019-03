Arbeloa: “No hay mayor ilusión para la afición que tener a Zidane de vuelta”

Arbeloa, ex jugador del Real Madrid, habló en El Chiringuito de Jugones de Zidane, Sergio Ramos, Bale, Messi y las opciones del equipo blanco en la Liga

Álvaro Arbeloa, embajador del Real Madrid, participó en la tertulia de El Chiringuito de Jugones para analizar la situación actual del equipo blanco. El ex jugador valoró muy positivamente la vuelta de Zidane al banquillo del Santiago Bernabéu. “Para el madridismo fue un mito como jugador y también como entrenador. No hay mayor ilusión para la afición que tenerle de vuelta. Impresiona porque ha sido ídolo de muchos jugadores. A todo el mundo le gusta. Es fácil escucharle cuando habla e intentar aprender de él”, aseguró.

También manifestó que no le llamó la atención el once por el que apostó Zidane ante el Celta: “No me sorprendió la alineación. Conoce muy bien al vestuario. Va a contar con todo el mundo. Es el que mejor ha sabido contar con toda la plantilla. Estos diez partidos van a servir para quedar lo más arriba posible”.

Además, no cree que se vaya a hacer una gran revolución en la plantilla este verano: “Veo una plantilla difícil de mejorar. Fuera del Real Madrid, no salen muchos jugadores que puedan mejorar lo que hay ahora en el club. A mí no me encaja la palabra revolución. Son los mismos que han ganado cuatro Champions. Hay años que las cosas no salen como uno quiere. No creo que el problema del Madrid sea un problema de edad”.

Por otro lado, habló sobre la posibilidad de que Mourinho hubiese sido el entrenador del Real Madrid: “Tanto Zidane como Mourinho son dos grandes madridistas. Dos grandes entrenadores. La decisión de Zidane es acertada y una gran decisión. Te das cuenta al ver la reacción de la gente”.

Bale y Sergio Ramos

Arbeloa también dio su punto de vista sobre la amarilla que vio Sergio Ramos ante el Ajax: “Hay veces que tomamos decisiones que nos equivocamos. La amarilla del Ajax… él no esperaba que pasase lo que pasó en el partido de vuelta. Dio la cara, si algo tiene es que no se esconde. Si él quiere, se retirará en el Madrid. Ya es una leyenda por méritos propios”.

“Creo que Bale no ha sabido vender al exterior ese compromiso con el Madrid. Habla español pero no se siente cómodo haciéndolo con los medios. Ha hecho goles importantísimos en finales y me da pena que se le haya machacado tanto“, comentó sobre el galés.

Messi y la Liga

El que fuera defensa madridista analizó las pocas posibilidades que tiene el Real Madrid en la Liga: “Es muy difícil que pueda ganarla. El Barça está muy bien y es muy complicado. No veo al Barça dejándose tantos puntos”.

“Estoy de acuerdo que Messi es un grandísimo jugador. Cristiano también está marcando una época. También es de otra galaxia. Cristiano y Messi se han hecho más grandes el uno al otro”, finalizó.