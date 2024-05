En Arabia sitúan a Cristiano Ronaldo en el equipo de moda en Europa

Cristiano Ronaldo es la gran bomba que prepara el Bayer Leverkusen para la próxima temporada. Xabi Alonso quiere reforzarse con uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, con quién además compartió vestuario en el Real Madrid entre 2009 y 2014. El club alemán volverá a la Champions League la próxima temporada y para ello, el entrenador tolosarra quiere contar en sus filas con el máximo goleador de la historia de la competición.

El Bayer Leverkusen ha sido el equipo revelación de la temporada ganando la Bundesliga con total solvencia sobre el resto de sus competidores. El Bayern de Munich se ha visto incapaz de hacerle frente tras más de una década monopolizando la competición doméstica en Alemania. Pero eso no puede quedar ahí, sino que está a punto de hacer historia logrando un triplete para la posteridad. El equipo de Xabi Alonso puede conseguir la Europa League y la Copa de la Liga, donde se enfrentará a un equipo de segunda división.

Por ello, las expectativas en torno al Bayer de Xabi Alonso para la próxima temporada es máxima. De hecho, uno de los motivos por los que el técnico tolosarra se ha quedado en el equipo alemán es porque le darán un equipo competitivo y no saldrá ninguna de sus estrellas, como Florian Wirtz. Además, no sólo no venderán, sino que ficharán a grandes nombres para seguir en lo más alto y volver a revalidar la Bundesliga.

Según informa el periodista saudí Alhazza Mutab, Xabi Alonso estaría más que interesado en fichar a Cristiano Ronaldo la próxima temporada. Al técnico tolosarra no le importaría contar con los servicios del delantero portugués, que ya cuenta con 39 años en su haber. El ex del Manchester United, Real Madrid y Juventus sigue haciendo goles en la Saudí Pro League de Arabia Saudí.

Los números de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sigue siendo un animal competitivo. Lo fue en sus inicios en el Manchester United, hizo historia en el Real Madrid, siguió anotando goles en la Juventus de Turín y volvió a los diablos rojos para terminar su espectacular carrera en Europa. Después fichó por el Al-Nassr de Arabia Saudí y lleva dos años haciendo goles y más goles en la Saudí Pro League.

Esta temporada, el delantero de 39 años acumula 40 goles y 12 asistencias en 41 partidos. Unos datos que siguen demostrando que Cristiano Ronaldo sigue al más alto nivel y que podría seguir demostrándolo en Europa. Muchas veces se ha rumoreado en los últimos meses de un posible regreso del ex del Real Madrid al viejo continente.

El último reto que tiene Cristiano Ronaldo en su carrera deportiva es la Eurocopa que se disputará este verano en Alemania. La llegada de Roberto Martínez al banquillo de la selección de Portugal no le ha hecho cambiar su estatus y quiere conseguir su segundo gran título continental, después de ganar la Euro en el año 2016.