Antonio Esteva debuta en OKDIARIO con una espectacular narración del Clásico

Antonio Esteva, una de las voces más reconocibles del fútbol español, se incorpora a OKDIARIO como cabeza de la parte audiovisual de los deportes del periódico dirigido por Eduardo Inda. El periodista debutará este fin de semana narrando el Clásico del fútbol español en la página web y en los diversos canales del periódico OKDIARIO en YouTube y Twitch.

Esteva cuenta con una dilatada experiencia en el mundo de la comunicación, siendo un referente tanto en el sector radiofónico como en el televisivo. Tras más de dos décadas en este mundillo, afronta un reto profesional más que ilusionante en OKDIARIO como una de las figuras más rompedoras del panorama televisivo en España con sus recordadas narraciones en el grupo Atresmedia. Allí fue la voz en las retransmisiones de la Liga en La Sexta y de la Champions League en Antena 3.

El periodista será ahora el encargado de narrar en la web de OKDIARIO todos y cada uno de los partidos en los que participe el Real Madrid esta temporada 2025/26. Esteva iniciará su andadura en el Clásico y estará acompañado de diversos comentaristas que harán las delicias de los espectadores con sus análisis técnicos.

El formato que Antonio Esteva liderará promete ser rompedor con estadísticas en tiempo real y todo tipo de detalles tácticos que harán que la experiencia del espectador sea de lo más gratificante. Este domingo, a partir de las 16 horas, OKDIARIO iniciará un proyecto que va a revolucionar las redes sociales con una de las voces más reconocibles del panorama futbolístico español.