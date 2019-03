Andrei Kanchelskis: “Veo a Alexis Sánchez en el Atlético de Madrid”

Andrei Kanchelskis ve a Alexis Sánchez volviendo a España de la mano del Atlético de Madrid. Para que pudiera producirse este movimiento, el delantero tendría que bajarse el sueldo.

El histórico del Manchester United habló sobre el futuro del delantero de 30 años, que parece que no seguirá en Old Trafford la próxima temporada. Andrei Kanchelskis ve a Alexis Sánchez volviendo a LaLiga Santander de la mano del Atlético de Madrid, al tiempo que descarta su regreso al Barcelona o su fichaje por el Real Madrid.

“No veo a Alexis yéndose a otro club de la Premier League y creo que debería volver a LaLiga“, ha dicho Andrei Kanchelskis, actual director deportivo del Nosta Novotroitsk, en el Daily Exress. “Veo a Alexis Sánchez uniéndose a un club como el Atlético de Madrid, ya que ahora mismo hay muchos problemas en el Real Madrid y no volvería a Barcelona“, ha añadido el exfutbolista del Manchester United.

No obstante, Andrei Kanchelskis ve un obstáculo para que este movimiento se produzca, su elevada ficha. Alexis Sánchez es el futbolista mejor pagado de la Premier, cobra 28,8 millones por temporada. “Lo más probable es que se tuviera que reducir el sueldo, pero sería un beneficio en su carrera“, concluye.

Los obstáculos del Atlético de Madrid para fichar a Alexis Sánchez

Con la continuidad de Griezmann garantizada y con la cesión de Morata para la próxima campaña, el club solo valoraría la llegada de un nuevo delantero en el caso de que Diego Costa abandonase el equipo. Una opción probable ya que en China llevan desde enero tentándole para que ponga rumbo al país asiático. Pese al dinero que dejaría en caja, el Atlético de Madrid podría verse obligado a comprar a Morata este verano. Sancionado sin poder fichar, el Chelsea podría volver a llamar a filar al futbolista español, algo que podría bloquear el conjunto rojiblanco pagando 45 millones de euros.

Por otra parte, el limite salarial, que la próxima temporada se verá reducido en 3 millones en el caso del cuadro colchonero, restringe al Atlético enormemente en lo que ha fichajes se refiere. El conjunto rojiblanco no ha podido ofrecer la renovación a Lucas por este motivo, instándole a esperar al próximo verano para negociar. No se descarta que el equipo madrileño venda a alguno de sus pilares al final del presente curso para poder ajustar sus cuentas y acometer nuevas contrataciones. Así pues, difícilmente podrá acoger en sus filas a Alexis Sánchez; aunque desde el día de hoy, si no lo era antes, seguro que será una opción en su agenda.