El Andorra de Gerard Piqué podría terminar exiliado en Tarragona

El futuro del Andorra FC sigue rodeado de mucha incertidumbre después de que la entidad de la que es propietario Gerard Piqué tenga que dejar el Estadio Nacional el próximo verano para permitir el regreso del rugby. La inquietud que reina últimamente en el club de Primera RFEF es tal que estarían valorando exiliarse fuera de sus fronteras, sobre todo después de la oferta que le ha hecho el Nàstic de Tarragona para que el Andorra se mude a su campo, según informan medios del Principado.

No obstante, esta oferta de Nàstic no resulta ninguna novedad, ya que en 2022, el club ya le permitió que inscribiera su campo como plan B al Estadio Nacional. La entidad catalana inscribió su estadio como opción de reserva, y su presidente Lluís Fàbregas mostró su voluntad de repetir la operación si el Ayuntamiento da su visto bueno. Esto implicaría establecer un acuerdo con condiciones económicas y logísticas para compartir la instalación.

Otra solución más factible que ha propuesto el Gobierno andorrano es que el club se traslade al campo que está construyendo la Federación Andorrana de Fútbol (FAF) en Encamp, que se estrenará en junio y que se convertirá en el único campo del país, junto al Nacional, con césped natural. No obstante, esta opción fue descartada tajantemente por el propio Piqué.

Dicho esto, la posibilidad de exiliarse está muy lejos de hacerse realidad, pues la lógica que sigue el problema con el que se encuentra el ex jugador del Barcelona es que, si el Andorra no llega a un acuerdo con el Ejecutivo del Principado, en vez de alquilar un estadio, traslade toda su actividad a otra ubicación. “No lo hemos valorado porque queremos llegar a un acuerdo, pero la licencia es propiedad del club y si es necesario buscaremos una solución”, explicó Piqué en una rueda de prensa reciente.

Piqué ya se enfrentó al Gobierno de Andorra

El ex internacional con España ya alzó la voz a principios del mes pasado por la situación que estaba viviendo el Andorra, criticando la baja apuesta del Principado andorrano por el club de fútbol que preside y del que es el máximo accionista desde finales de 2018.

Piqué lanzó un ultimátum al Gobierno local, ya que considera que invierte más en otros deportes como el rugby. Su equipo bajó la temporada pasada de Segunda División a Primera Federación y actualmente es décimo del grupo 1, estando a cuatro puntos de la promoción de ascenso.

Tras el empate que cosechó el Andorra frente al Ourense (0-0), Piqué compareció en rueda de prensa para hacer un llamamiento al Gobierno de Andorra. vSi no nos da una solución inmediata, nosotros tomaremos decisiones. No podemos continuar así. No podemos aceptar este trato. Llevamos seis años, en los que hemos demostrado sobradamente que se trata de un proyecto serio, donde queremos invertir en el club y en el país. Nuestra trayectoria nos avala», afirmó Piqué el día de su 38 cumpleaños.