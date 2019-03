Álvaro de Arriba, campeón de Europa en 800 metros

Álvaro de Arriba gana la medalla de oro en el campeonato de Europa de pista cubierta en 800 metros

El atleta español Álvaro de Arriba se proclamó campeón de Europa en pista cubierta en 800 metros este domingo durante la cita que se está celebrando en Glasgow, tomando el mando en la última vuelta hasta terminar primero.

De Arriba, bronce en Belgrado hace dos años, se impuso con un tiempo de 1:46.83, por delante del británico Jamie Webb y del irlandés Mark English. El también español Mariano García fue cuarto.

“Ha sido muy parecida a la de ayer, aunque del tiempo la verdad que no tengo ni idea. Venía muy bien de forma. Antes de entrar he estado hablando con la fisio y con mi entrenador, y me han dicho que yo iba a ser el campeón. La carrera ha salida perfecta, me he encontrado muy bien”, dijo De Arriba ante los micrófonos de RTVE.

“El año pasado, cuando acabó el Europeo de Berlín, muy poca gente me vio llorar. Y la gente muy cercana sabe que fue muy duro, porque estaba muy bien físicamente. Esa gente es con la quiero celebrarlo ahora y darle las gracias por el apoyo recibido durante todo este tiempo”, indicó el salmantino.

Además, De Arriba se acordó de su pugna en la élite ‘ochocentista’ con el alicantino Daniel Andújar y con el murciano Mariano García, este último siendo cuarto en la misma final de Glasgow. “Tiene la edad con la que yo vine a Belgrado. Un puesto arriba o abajo muchas veces es cosa de la suerte”, aseguró sobre García.