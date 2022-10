Alpine es incapaz de darle un coche en condiciones a Fernando Alonso pero saca una edición especial

Alpine ha presentado un nuevo modelo comercial de coche bajo el nombre de Fernando Alonso. La marca francesa ha dado a conocer el A110 R Fernando Alonso justo antes de que dé comienzo el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1. Un modelo exclusivo en el mundo con tan solo 32 ediciones, las mismas que las victorias del piloto asturiano en la Fórmula 1 a lo largo de su carrera.

Discover the Alpine #A110R Fernando Alonso!

Ultimate proof of Alpine’s passion for high-performance sports cars, this very limited and exclusive edition has benefited from the expertise and precious input from the two-time F1 World Champion

👉 https://t.co/qfvrhXhmB8@alo_oficial pic.twitter.com/92PVnP1eAi

— Alpine Cars (@alpinecars) October 6, 2022