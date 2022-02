Alpha Tauri se ha unido al carrusel de presentaciones en la Fórmula 1 y este lunes ha mostrado el mundo el diseño de su AT03. En el tercer proyecto bajo su denominación actual, la escudería italiana apuesta por la continuidad en la apariencia de su máquina después de un destacado 2021 en el que batió su récord de puntuación en la Fórmula 1.

«Aunque todo está bastante restringido por las normas, es posible que un equipo haya encontrado una solución muy especial y, por lo tanto, tenga una ventaja de rendimiento. No es fácil estimar dónde estarán los equipos porque todo es nuevo, desde el lado mecánico hasta el aerodinámico, pero personalmente espero que los coches estarán más igualados», pronosticó el máximo responsable del equipo, Franz Tost.

El francés Pierre Gasly y el japonés Yuki Tsunoda repiten como pareja de pilotos de Alpha Tauri, que desveló su coche a través de un espectacular vídeo lanzado por sus canales oficiales, sin una presentación oficial al uso. Esta semana también enseñarán sus armas Williams (martes), Ferrari (jueves) y Mercedes (viernes). El carrusel finalizará con Alpine (21 febrero) y Alfa Romeo (28).

introducing the AT03 💙 the Style of a New Era is here! 🔥 pic.twitter.com/FBmqzx6ggE

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 14, 2022