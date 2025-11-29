Alonso vuelve a atacar a la Fórmula 1: «Tenemos exceso de todo menos de cosas que sirven para dar espectáculo»

Fernando Alonso dio una masterclass de lo que es el deporte de motor tras hacerse con el octavo puesto en la clasificación del Gran Premio de Qatar. El piloto español no se calló nada y puso a la Fórmula 1 actual en su sitio por las distintas medidas con los neumáticos que merman el espectáculo. El de Aston Martin se quedó sin neumáticos blandos nuevos para la Q3 y, por tanto, con ganas de algo más.

«Estoy acostumbrado, creo que desde julio no salimos desde el lado limpio. Ni en Brasil, pierdo la esperanza de tener suerte en alguna de estas cosas. Intentaremos hacer la estrategia para conseguir algún punto. Nuestro objetivo es estar por delante de Haas y de Sauber. La diferencia con ellos a lo mejor no es suficiente», comentó Alonso, refiriéndose a la pelea del Mundial de constructores de 2025.

«Veremos mañana qué estrategia se puede hacer. En la F1 de hoy en día estamos muy limitados. No pensábamos llegar a la Q3 y creíamos que la Q2 era lo máximo. Utilizamos dos juegos en la Q1 y dos en la Q2 y en la Q3 sólo tenía usados, una pena porque a lo mejor podríamos haber hecho algo más. Tenemos exceso de todo menos de cosas que sirven para dar espectáculo», criticó.

«Me gusta sentir el coche al límite, siempre he ido rápido. Hablando con Lance (Stroll) todo el fin de semana hemos sentido el coche con bastantes dificultades. En la crono me siento bien, luego en la crono siento las carencias. Por lo menos ha sido divertido», analizó.

Alonso vaticina una salida entretenida

«Creo que va a haber más cambios y algún toque en la salida. Esa es mi previsión. En los sprints cuando está todo muy tranquilo el domingo cogemos confianza. Pensábamos que era fácil. Hoy ha sido una procesión de coches, la curva 1 y 2 son el 80% de la carrera. Hay que arriesgar», zanjó Alonso.