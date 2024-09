Alonso: «Veo una carrera difícil y no puedo garantizar que acabemos en los puntos»

Fernando Alonso habló tras el octavo puesto logrado en la clasificación de este Gran Premio de Azerbaiyán celebrado en el circuito de Bakú. El piloto de asturiano se mostró feliz por la ‘qualy’ y declaró que desde el equipo confían en que pueda acabar dentro de los puntos, aunque detrás tendrá a Colapinto y Albon: «Pensándolo bien, tenerlos 52 vueltas no va a ser fácil», dijo.

«Muy bien. Muy contento por la crono de hoy. La verdad es que hemos tenido un fin de semana ‘regulín’ donde tampoco hemos sido demasiado rápidos y esa era la tendencia de las últimas carreras hasta que no traigamos una mejora importante estamos en un momento difícil y aquí en Baku con el agarre tan bajo que hay y aunque sea lo mismo para todos cuando tienes un coche que no te da la confianza, en Bakú se paga caro», comenzaba diciendo el piloto de Aston Martin.

Por otro lado, Fernando Alonso habló de las expectativas de cara a la carrera de este domingo: «En la Q1 fui 15º. Si Norris acaba la vuelta me habría quedado fuera de la Q2 y luego en la Q2 he sido quinto. Demuestra que cada vuelta es una lotería. Hay que hacerlo perfecto. Ha sido una de esas cronos al limite y que mañana podemos perderlo todo si no estamos concentrados».

«El plan en la carrera será acabar en los puntos. Salimos octavos y estaría bien no perder esa posición. Pero soy consciente de que no somos el octavo coche mas rápido de la parrilla. En la tanda de ayer Albon iba ocho décimas más rápido que yo y salen mañana detrás de mi. Pensándolo bien, tenerlos 52 vueltas no va a ser fácil», añadió Alonso.

Alonso quiere sumar puntos

«Veo una carrera difícil y no puedo garantizar que acabemos en los puntos», comentó el español. «Debatimos antes de la crono cual era la estrategia a seguir. Perdemos 1,8 segundos en el segundo sector con los coches grandes y luego recuperamos 4 décimas en el último sector. De cara a mañana tener velocidad en el último sector será importante para adelantar pero también para protegernos. Mañana a defendernos y a ver qué pasa porque en Bakú puede pasar de todo hasta la última vuelta», prosiguió.

«Cuanto menos ala tengas y mas rápido sea el circuito mejor te viene pero hemos visto que hemos tenido poco agarre. Si el circuito está un poco sucio, pero bueno. Defenderemos porque los Williams son más rápidos que nosotros. Tienen todo para puntuar los dos. Si hay Safety Car tener menos ala te puede ayudar en la lucha cuerpo a cuerpo», zanjó.