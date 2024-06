Alonso manda un recado a los pilotos tras la corrección del gran defecto del GP de Austria

El Gran Premio de Austria de Fórmula 1 en 2023 estuvo marcado por las penalizaciones tanto en clasificación como en carrera por exceder los límites de pista. Contando sólo los entrenamientos libres de la pasada edición, se anularon 47 vueltas, destacando casos como el de Checo Pérez, que se quedó fuera de la Q3 por salirse en las curvas 9 y 10. Un año después, se ha añadido grava en los giros conflictivos para paliar este problema que alteró los resultados, incluso finalizada la prueba del domingo. Fernando Alonso, en su llegada al Red Bull Ring en Spielberg, ha hablado sobre estas modificaciones que, en principio, deberían suponer el fin del gran defecto del circuito austriaco.

El asturiano, que no se saltó ni una sóla curva, ha aprovechado para mandar un recado a todos aquellos pilotos que lo pasaron realmente mal para no ser sancionados la última temporada. «Sí, por algunos pilotos sí, porque tuvieron muchas penalizaciones en el pasado. Yo no tuve ninguna», contestó al ser preguntado por si cambiará mucho el GP una vez adoptada la fácil medida de la grava, dando un palo a los que sí les eliminaron vueltas en 2023.

Este año la prueba austriaca será distinta, pues se celebrará con formato sprint, por lo que la clasificación será el viernes (17:00 horas), el shootout (12:30 horas) y la carrera al sprint (16:30 horas) el sábado y la carrera principal el domingo (15:00 horas).

Otro de los temas del día era la renovación de su compañero, Lance Stroll, con Aston Martin. El canadiense será su acompañante en 2025 y gracias a un contrato multianual también lo será en 2026. Alonso, a pesar de las diferencias de resultados entre ambos, siempre ha respaldado la presencia del ’18’ y lo ha vuelto a hacer en el día del anuncio de su ampliación.

Alonso celebra la renovación de Stroll

«Es un día maravilloso para el equipo. Lance ha pasado muchos años en este equipo, con este grupo de gente. Yo personalmente me siento muy bien en este año y medio trabajando juntos», valoró Alonso. «Ha estado casi toda su carrera deportiva en Aston Martin. Creo que ese conocimiento de cómo es el equipo por dentro es muy útil para mí también», añadió sobre Stroll, con quien compartirá garaje, mínimo, hasta el Mundial de 2026.

Y Alonso no se libró de hacer análisis del rendimiento del monoplaza de Aston Martin después de un fin de semana desesperanzador en el GP de España en Montmeló. Allí, en el circuito catalán, dijo que hasta Hungría no se verían novedades significativas en el coche y, por tanto, en el nivel de los pilotos en pista, por lo que tocaban tres fines de semana seguidos de morder el polvo previsiblemente (Barcelona, Austria y Silverstone).

Sin novedades para Austria

Este jueves volvió a confirmar que no esperan grandes cambios: «Nada cambiará aquí. Si tenemos suerte, lucharemos por algunos puntos. No podemos estar decepcionados, este es el lugar donde estamos. Queremos cambiar esto y mejorar lo antes posible».

Sobre sus duras declaraciones en Montmeló, Alonso no se echó para atrás y volvió a explicar el motivo de las mismas: «Hemos sido muy honestos. El equipo fue muy honesto el año pasado. Están iguales este año, somos realistas con nuestras posibilidades y nuestra situación y tratamos de mejorar. No hay una solución mágica de un día al otro, así que tenemos que trabajar duro».