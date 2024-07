Alonso desvela que la FIA le pidió perdón «cientos de veces» tras su grave error en Hungría

Fernando Alonso desveló este jueves en su llegada al circuito de Spa, donde este fin de semana se correrá el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, que la FIA le pidió perdón «cientos de veces» tras equivocarse claramente al decretar la bandera roja en la Q3 de la clasificación de Hungría al momento del accidente de Yuki Tsunoda. En ese momento, el piloto asturiano estaba cerrando su segunda vuelta lanzada y venía mejorando décima y media, pero la suspensión de la sesión arruinó su tiempo.

«Sé que fue un error. Ya me han pedido perdón cientos de veces», indicó. «Ya cuando estaba en el parque cerrado me dijeron ‘vuelve al coche y lo siento, lo siento, lo siento’», añadió. Pero esa no fue la única acción polémica que vivió en el circuito de Hungaroring en Budapest. Si la más gorda fue con la FIA, la otra la protagonizó su propio compañero en Aston Martin, Lance Stroll, que no acató las órdenes de equipo y le impidió puntuar en la última carrera.

El piloto español aseguró que el pasado fin de semana fue «positivo» y les quitó «un poco de peso de los hombros», al meter un coche dentro del top 10 final, un resultado que les da «esperanza» para Spa, después de que las mejoras funcionaran como «se esperaba por primera vez en algún tiempo».

«Fue un fin de positivo, porque introdujimos mejoras y parece que, por primera vez en algún tiempo, funcionaron como se esperaban. Estar los dos coches en la Q3 y luego puntuar con el coche de Lance fue una pequeña, no sorpresa, pero podemos decir que nos quita un poco de peso de los hombros y llegamos a Spa con la esperanza de hacerlo bien», auguró Alonso en declaraciones a DAZN desde el circuito belga.

Alonso y el perdón de la FIA

Un trazado «totalmente diferente al de Hungría» que acogerá este fin de semana el GP de Bélgica. «Tenemos que responder muchas preguntas todavía del coche nuevo en un circuito tan diferente», advirtió el bicampeón del mundo.

Será la última carrera antes del parón veraniego, después del cual deben continuar con el objetivo de consolidarse «como quinto equipo», a pesar de los «altibajos». «Tenemos que consolidarnos justo detrás de los cuatro grandes, en la segunda parte del año nos gustaría acercarnos mucho más a ellos. No nos falta tanto, son esas tres o cuatro décimas que en F1 son una distancia enorme», analizó.

«Tenemos ejemplos en el pasado, McLaren el año pasado que hizo una evolución bestial, Mercedes este año que empezó a la par nuestra y ha ganado ya dos carreras. Depende de nosotros encontrar esa mejora de un GP a otro, que de repente el coche se sienta mejor y podamos luchar más arriba. No vamos a tirar la toalla hasta que estemos ahí, vamos a intentarlo», concluyó.