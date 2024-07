Stroll pasa de pedir perdón a Alonso por su traición en Hungría: «Le habría adelantado igual»

Lance Stroll echó más leña al fuego con una radio oculta hasta ahora de la carrera de Fórmula 1 en Hungría. El intercambio de posiciones entre los dos Aston Martin a cinco vueltas del final pilló a muchos por sorpresa y el motivo no era otro que intentar adelantar a Yuki Tsunoda con el coche de Stroll, ya que el de Fernando Alonso llevaba ya muchos kilómetros con unos neumáticos duros desgastados.

El asturiano acató perfectamente la decisión, pero luego Stroll no fue capaz de adelantar a Tsunoda y Alonso se volvió a poner a su altura. Las órdenes de sus radios se hicieron totalmente pública, por lo que la discordancia entre lo que se dijo y lo que acabó sucediendo es máxima, dejando todo esto un máximo culpable: el canadiense.

A falta de seis vueltas, Aston Martin le pidió a Alonso que abandonase la zona de puntos y le dejase pasar a Stroll para adelantar a un Tsunoda que les aventajaba en más de tres segundos. Chris Cronin, la voz del asturiano en su radio, le dijo lo siguiente: «Fernando, tenemos una vuelta más para acercarnos a Tsunoda, pero si no, le daremos una oportunidad a Lance».

«Volveremos a intercambiarlo. Si no lo consigue, volveremos a intercambiarlo», le aseguró, algo que nunca pasó. Aun así, Stroll afirmó a «le hubiera adelantado igual» a Alonso sin necesidad de intercambiar sus posiciones. Stroll persiguió a Tsunoda en la última vuelta, pero nunca se acercó lo suficiente como para intentar adelantarlo. Cuando entró en el último sector, su ingeniero Andrew Vizard le recordó que debía cederle el puesto a su compañero.

Stroll desobedeció a Aston Martin y Alonso acabó sin puntos

«Lance, si no lo alcanzas ahora, tienes que dar un giro antes de la línea de meta. Fernando está cuatro segundos detrás de ti. No hay presión detrás», le dijo, pero Stroll no obedeció y este lo intentó por última vez: «Lance, te sugiero que te retrases. Deja que Fernando pase. Está cuatro segundos atrás». No hubo respuesta, el canadiense acabó décimo y Alonso se quedaba sin puntuar lastrado por su compañero y una horrible estrategia de Aston Martin.

Tras la prueba, Alonso intentó explicar lo ocurrido mirando por el equipo y sin tachar a su compañero de desobediente: «Me mandaron dejar pasar a Lance para intentar pasar a Yuki. Estuvo cerca en las últimas vueltas, pero no se pudo. Al final, es un punto para el equipo y da igual quién lo coja. A ver si llegamos a Spa más fuerte».