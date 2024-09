Alineación del Barcelona contra el Girona: Hansi Flick saldrá con todo en Montilivi

Hansi Flick saldrá con todo en Montilivi. Se espera que la alineación del Barcelona contra el Girona no varíe mucho en relación con la del último partido ante el Valladolid en la que le endosó un histórico 7-0 con un hat triack de Raphinha, entre otros. El delantero brasileño, que no ha acudido con la ‘canarinha’ volverá a ser titular con Lewandowski, Lamine Yamal y Dani Olmo, que finalmente no sufrió ninguna lesión con España.

En la portería estará Ter Stegen. El alemán disputará su primer partido con el Barcelona después de un parón de selecciones en el que, por fin, ha sido titular. Después de la Eurocopa, Manuel Neuer dejó la selección alemana tras 12 años defendiendo al país y ya ha sido turno del guardameta el conjunto azulgrana el de asumir este rol. Marc-André será de la partida ante el Girona en Montilivi. Es uno de los jugadores más importantes para Hansi Flick y no hay debate al respecto.

En la defensa no se esperan cambios respecto al último partido. Con Koundé en el lateral diestro y Alejandro Balde en el izquierdo y con Cubarsí e Iñigo Martínez en el centro de la defensa. Los mismos que jugaron ante el Valladolid, jugarán ante el Girona. Porque Hansi Flick no tiene otros y porque son los mejores para el técnico alemán. No hay más.

En el centro del campo podría producirse la entrada de Eric García en la posición de ‘5’. Es decir, de mediocentro defensivo. Él o Casadó, ahí esta la duda para acompañar a Pedri en la medular. Porque el canario será titular al 100% después de haber disputado 43 minutos con la selección española en este parón de selecciones. Y el resto de jugadores son bien conocidos por todos. Dani Olmo, que abandonó la concentración con España por un golpe en su tobillo, será titular al haber sido descartada una lesión en esa zona.

El tridente del Barcelona

Y en ataque no hay dudas. Hansi Flick alineará a su tridente. Al tridente de moda y que ya ha comenzado a hacer de las suyas en este inicio liguero. Raphinha por el costado derecho, que viene en racha después de hacer el primer hat trick de su carrera ante el Valladolid, el incansable Lamine Yamal, que a sus 17 años parece tener el tanque de gasolina lleno de serie y Robert Lewandowski, que dio el susto con Polonia en el primer encuentro del parón, pero que todo quedó en eso, un susto.

Posible alineación del Barcelona

El Barcelona podría salir con Ter Stegen en portería; Koundé en el lateral diestro y Alejandro Balde en el izquierdo y con Cubarsí e Iñigo Martínez en el centro de la defensa. En la medular podría aparecer Eric García como ‘5’ después de un parón de selecciones en el que ha descansado y se ha podido preparar tras una lesión en su pie. En el centro del campo le acompañará Pedri, que viene descansado después de haber jugado solamente 43 minutos con España y Dani Olmo, que sólo jugó el primer encuentro. Y en ataque el tridente ya conocido por todos: Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.