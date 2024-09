TV3 renuncia a retransmitir partidos de Liga porque sólo pueden dar los del Espanyol y no los del Barça

TV3 desprecia al Espanyol y rechaza dar sus partidos en abierto. La televisión pública catalana no se unirá al resto de autonómicas que esta temporada pueden dar un partido en abierto de equipos de su comunidad, puesto que no podrían emitir los de Barcelona y Girona hasta que no finalicen su presencia en Champions League. Únicamente podrían dar los del equipo blanquiazul, por lo que han decidido no adquirir el paquete que ofrece Mediapro –que tiene los derechos del partido en abierto de cada jornada– para emitir los partidos de los equipos catalanes en Liga.

El partido en abierto de cada jornada se podrá seguir esta temporada en las televisiones autonómicas de los equipos de esa comunidad que los disputen. Sin ir más lejos, en la jornada 2 se emitió el Sevilla-Villarreal por Canal Sur, en la 5 se hará lo propio con el Rayo-Osasuna por la ETB, mientras que Telemadrid dará en la jornada 6 el Getafe-Leganés.

En el caso de TV3, únicamente podría emitir los partidos del Espanyol, por lo que ha desechado la posibilidad de retransmitirlos. El motivo por el que no pueden dar ni a Barcelona ni a Girona es porque el partido en abierto nunca es de equipos que participan en competición europea. Es decir, Real Madrid, Barça, Girona, Atlético, Real Sociedad, Athletic y Betis no pueden emitirse en abierto mientras que sigan vivos en Champions, Europa League o Conference.

La fase de liga de la Champions, que con el nuevo formato sustituye a la antigua fase de grupos, se prolongará hasta enero. Por tanto, no sería hasta entonces cuando Girona o Barcelona podrían ir en abierto, si es que los eliminan. La medida supone un agravio para los aficionados del Espanyol, que no podrán disfrutar de los partidos de su equipo en la televisión pública catalana.

Desde TV3 se escudan en que la oferta no compensa en lo económico, pero contrasta con lo que hacen otras televisiones como la canaria o la gallega, que sólo pueden dar los de un equipo, el único que hay de su comunidad en Primera. En este caso, la Televisión Canaria sí que han adquirido los derechos de los partidos en abierto que juegue Las Palmas, mientras que la TVG emitirá también los del Celta de Vigo.

TV3 da la espalda al Espanyol

Tras llevar varios años peleando por hacer de su torneo un producto exclusivo de pago, explicando siempre la necesidad que existía de que se quitara el encuentro que por obligación se tiene que emitir en abierto, ahora Tebas ha abierto la Liga. Varios encuentros de esta temporada se podrán ver en algunas cadenas autonómicas, es decir, gratis y en abierto. Será siempre el partido que dé Gol Play en todo el territorio nacional, pero sólo se emitirá en la comunidad que corresponda a través de la autonómica.

En concreto, Telemadrid, Televisión Canaria, Canal Sur, TVG y ETB retransmitirán algunos encuentros de la Liga, siempre y cuando sean equipos de sus territorios y bajo unos condicionantes. Por ejemplo, en la ETB, que es la cadena autonómica pública del País Vasco, se emitirán partidos del Alavés y de Osasuna, pese a ser navarro.