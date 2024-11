Alineación del Barcelona contra el Estrella Roja: momento para Frenkie De Jong

La alineación del Barcelona para este miércoles frente al Estrella Roja tendrá la gran novedad de Frenkie De Jong en el centro del campo del equipo azulgrana. Un once con pocas novedades y con un equipo de máximas garantías para visitar Belgrado en la cuarta jornada de la Fase Liga de la Champions League.

El Barcelona visita este miércoles al Estrella Roja en el mítico estadio Rajko Mitic de Belgrado. El equipo culé disputa la cuarta jornada de la Fase Liga de la Champions League contra un equipo aparentemente muy inferior. Será la segunda visita del cuadro de Hansi Flick en Europa esta temporada. En la primera cayeron derrotados en Mónaco. Pero luego el Barça cogió velocidad de crucero y goleó al Young Boys (5-0) y al Bayern de Múnich (4-1) en el Olímpico de Montjuic.

Un partido en el que el Barcelona es favorito por nombre y por momento. Y es que el equipo azulgrana también es líder de la Liga española con nueve puntos más que el Real Madrid y tras ganar once de los primeros doce partidos ligueros. Además, el cuadro culé le metió cuatro a los blancos en el Clásico de hace una semana y media.

La defensa del Barcelona es el pilar fundamental de la alineación del Barcelona. Tanto para este miércoles en Champions como para el resto de jornadas que disputa el equipo dirigido por Hansi Flick. El técnico alemán apuesta por su zaga de gala una vez más. Sus cuatro defensas de máxima confianza. Koundé jugará en el lateral derecho y Balde en el costado izquierdo. La pareja de centrales será la formada por Cubarsí e Íñigo Martínez.

En el centro del campo, Hansi Flick prepara novedades. Llega el momento de Frenkie De Jong. El mediocentro holandés disputará su primera titularidad esta temporada después de superar su lesión. Tuvo sus primeros minutos contra el Young Boys, jugó 10 minutos en Vitoria, 30 contra el Bayern, 45 ante el Real Madrid en el segundo tiempo y 35 en el derbi catalán. En Belgrado será titular. Junto a él, en el medio, volverá a salir de inicio Fermín López. El que es indiscutible en el medio es Pedri y descansan Casadó y Dani Olmo de cara al partido del fin de semana en San Sebastián.

Y en el frente de ataque, Hansi Flick no tiene dudas. No hay partido que no salga con su tridente ofensivo que tanto daño le está creando a los rivales. Lamine Yamal estará en una banda, Raphinha en la otra y en punta Robert Lewandowski.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para el encuentro de Champions League contra el Estrella Roja en Belgrado: Iñaki Peña; Jules Koundé, Íñigo Martínez, Pau Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.