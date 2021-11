Hace algo más de un año, Alexia Rivas se dio a conocer y saltó a la fama de manera abrupta por el escándalo del Merlos Place y aquella pillada de la que tanto se habló. Pero antes de aquello, la joven ya había sido reportera en varios medios. Ha sido ahora cuando la comunicadora ha querido contar un desagradable episodio que vivió cuando trabajaba en Marca Plus y que implica a un futbolista de Primera División cuyo nombre no ha querido dar.

«Un jugador de Primera División me dijo que nunca había dado una entrevista a MARCA y que lo haría solo si se lo hacía yo», ha empezado contando en el programa en el que trabaja ahora en Mediaset, Sobreviviré. «El medio no pudo rechazar la entrevista. Porque, además, yo tampoco les conté los pormenores de cómo me lo había dicho. Pero me sentí mal, porque dije me la está dando porque quiere verme. Yo estaba ilusionada porque dije ‘madre mía, estoy entrevistando a una persona que es muy conocida, está en un momento espléndido y ¿qué pasa, que si tuviera otra cara no me la hubiera dado?’», añade.

Una Alexia Rivas que deja claro que es algo incluso habitual en el mundo del periodismo deportivo: «Se permiten la licencia la mayoría de los deportistas de tirarte los trastos como si tú no estuvieras trabajando en ese momento. Cuando tú lo que estás haciendo es pedir una entrevista porque eres una profesional del medio y no vas a dar una entrevista porque lo que quiera él es tomar un café o cenar contigo».

La joven no ha querido dar el nombre del jugador con el que vivió ese episodio, aunque echando la vista atrás por ejemplo en la red se puede ver la entrevista que hizo hace años con Jordi Alba, jugador del Barcelona.