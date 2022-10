Alexia Putellas hace historia y se convierte en la primera mujer que gana dos Balones de Oro

Alexia Putellas hizo historia en París tras ganar el Balón de Oro. De esta forma, la española ha conseguido algo único, ya que es la primera jugadora que conquista por segunda vez este galardón tras 10 ediciones. En estos momentos, nuestro fútbol puede decir que cuenta con la mejor jugadora del mundo.

La temporada 2021-2022 de Alexia Putellas fue espectacular tanto a nivel colectivo como individual. La de Mollet del Vallés firmó los mejores números de su carrera tras jugar 42 partidos oficiales en lo que anotó 34 goles y repartió 18 asistencias. La española fue la tercera máxima goleadora de Liga española con 18 goles (sólo por detrás de Asisat Oshoala y Geyse Ferreira, ambas con 20 dianas) y máxima goleadora de la Champions League con 11 tantos. Además, en lo colectivo conquistó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, mientras que en la Europa fue subcampeona.

El lunar del curso pasado para Alexia estuvo en la Eurocopa. El pasado 5 de julo se rompió ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, lesión por la que se perdió la cita con España. La barcelonista se operó una semana después y desde entonces se encuentra en proceso de recuperación, esperando poder volver al verde antes de que termine el actual curso.

«Estoy muy feliz por volver a estar aquí, muy contenta. Cuando hace un año conseguimos ganar el primero me propuse intentar mejorar ese año y verlo recompensado de esta manera me enorgullece. Sin duda, sin mis compañeras no sería posible y no estaría aquí. Las aprecio muchísimo y también al cuerpo técnico y entrenador, esas personas que me ayudan a mejorar cada día. Al club, al señor presidente, junta directiva y todos los trabajadores», explicó.

«Es un privilegio jugar en el Barça. Gracias por confiar en mí. Para ser sincera, el 5 de julio me rompí la rodilla, creía que esto no sería posible y que se recordaría la Eurocopa. Inglaterra es un ejemplo de cómo lo están haciendo con el fútbol femenino. Gracias a mi familia, que no han sido unos meses buenos por la lesión. Espero que la próxima vez que tenga que hablar sea en el campo», concluyó la internacional española.