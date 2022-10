Balón de Oro 2022, en vivo: premiados, dónde puedo verlo y última hora

Llega uno de los días más esperados en el mundo del fútbol con la entrega del Balón de Oro 2022. Está es la 66ª edición en la que France Football entrega este prestigioso e histórico galardón que nombra al mejor futbolista del último año. Karim Benzema es el gran favorito y hay pocas dudas respecto a que el galo ganará su primer balón dorado. En OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el minuto a minuto y premio a premio todo lo que ocurra en la gala que se celebra en el Théatre du Chatelet.

Esta mañana los operarios trabajaban con rapidez para terminar de preparar todo en las inmediaciones del Théatre du Chatelet para tener todo a punto para esta noche. Ya con todo acabado los protagonistas están llegando al recinto y entre ellos han estado Kevin de Bruyne y Ederson, del Manchester City. El vídeo de los preparativos de esta mañana, pinchando aquí.

Delante del Théatre du Chatelet hay reunidos miles de aficionados que sueñan con poder ver a sus ídolos antes de que atraviesen la alfombra roja. La organización del Balón de Oro ha compartido un vídeo en las redes sociales del ambientazo que hay en París.

What a crowd already in Paris! 🥰#ballondor pic.twitter.com/jeLpRZdNNK

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022