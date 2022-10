¿Quiénes son los presentadores de la gala del Balón de Oro 2022?

La gala del Balón de Oro cuenta con la expectación lógica de un acontecimiento en el que se elige al mejor jugador y mejor jugadora del mundo en el último año, además de el mejor portero o el mejor joven, entre otros. Sin embargo, los futbolistas no son los únicos protagonistas principales de la gala, si no que los presentadores acostumbran a contar con una cuota importantísima, en calidad de conductores de una ceremonia que en 2022 se celebrará en París y tendrá como presentadores al ex futbolista Didier Drogba y a la periodista local Sandy Heribert.

Tanto Drogba como Heribert repiten su papel, llevado ya a cabo en la gala del Balón de Oro 2021 y, al menos en el pensamiento de los organizadores, con un muy buen hacer, de ahí su regreso en este 2022. La pareja se complementó a las mil maravillas en una ceremonia en la que dieron a conocer a los ganadores del mítico premio de France Football, que entonces fueron Lionel Messi, en categoría masculina, y la española Alexia Putellas, en categoría femenina.

Ahora, con un año de experiencia y trabajo conjunto a sus espaldas, Heribert y Drogba repiten como dúo y lo harán con el aliciente de que un francés vuelva a lo más alto en el Balón de Oro. Será, salvo sorpresa mayúscula e inesperada, un Karim Benzema que recibirá el premio a manos de la periodista y de Drogba, uno de los mejores delanteros del siglo XXI y compañero de posición del futbolista del Real Madrid y de la selección gala. En categoría femenina, se espera que la ganadora vuelva a ser la futbolista del Barcelona y la selección española Alexia Putellas, que hará historia al ganar dos premios del Balón de Oro consecutivos.

¿Quién es Sandy Heribert?

Sandy Heribert es una periodista francesa, de 38 años, que en su país es muy conocida por ser cabeza visible en medios nacionales de primer nivel como el canal France2, donde ha presentado eventos deportivos de repercusión mundial. También ha trabajado durante años para L’Equipe, otro medio de referencia en el país vecino. En 2019, Heribert se estrenó en la gala del Balón de Oro como presentadora y tras la ausencia del premio en 2020 debido a la pandemia del coronavirus, repetiría en un 2021 en el que formó pareja con Didier Drogba, con el que se volverá a encontrar en este 2022.

Además de eventos deportivos, Heribert se ha mostrado como una periodista muy polivalente e hizo de presentadora del Festival de Eurovisión en 2019, como representación francesa. Además, ha participado, en calidad de comentarista, en una producción de Silvester Stallone para Netflix, Ultimate Beastmaster.