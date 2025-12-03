Alemania acogerá la Eurocopa Femenina en 2029

Alemania será la anfitriona de la Eurocopa Femenina 2029. La candidatura se ha impuesto a las otras dos aspirantes, la que presentaba Polonia y la que conformaban Suecia y Dinamarca de manera conjunta. De esta manera, cinco años después de albergar el campeonato masculino, organizarán el femenino, donde serán una de las grandes favoritas para hacerse con el título.

La competición mantendrá el formato actual, el que vimos hace apenas unos meses en Suiza 2025. Serán 16 equipos los participantes, que disputarán una fase de grupos que contará con cuatro grupos y donde los dos primeros de cada uno accederán a las eliminatorias. Estas constarán de cuartos de final, semifinales y final.

Serán ocho las sedes que albergarán la Eurocopa 2029. No tendrá presencia en la capital del país, en Berlín, pero sí en ciudades de gran tradición futbolística como Múnich y Dortmund. En principio, aunque no está confirmado de manera oficial, la final sería en el estadio del Bayern de Múnich. Junto a estas dos ciudades, serán también sedes de la Eurocopa de Alemania: Colonia, Fráncfort, Hanóver, Düsseldorf, Wolfsburgo y Leipzig.

La apuesta de Alemania es más que ambiciosa, puesto que presenta estadios de gran capacidad para esta próxima Eurocopa. El más pequeño es el Volkswagen Arena de Wolfsburgo con un aforo de 30.000 espectadores, seguido del Red Bull Arena de Leipzig, con capacidad para 44.000 aficionados. El resto, superan todos los 50.000 espectadores, con el Allianz Arena de Múnich y el Westfalenstadion de Dortmund como los más amplios, puesto que entran 75.000 y 81.000 espectadores, respectivamente.

La Eurocopa Femenina vuelve a Alemania

La selección germana es, además, la histórica dominadora del fútbol continental, con ocho Eurocopas ganadas y dos Mundiales. Además, será la tercera ocasión en la que alberguen el campeonato de Europa, tras celebrarlo en 1989 y en 2001. Buscarán, además, poner fin a una racha de tres ediciones sin proclamarse campeonas, puesto que Holanda, en 2017, e Inglaterra, con una doble victoria en 2022 y 2025, han puesto fin a su hegemonía.

La UEFA ha anunciado la elección de Alemania en una ceremonia presidida por Aleksander Ceferin, presidente del organismo continental. El proceso de selección ha dado como resultado la victoria de la candidatura presentada por la DFB, imponiéndose a las otras dos aspirantes, la Asociación Polaca de Fútbol (PZPN) y la que presentaban la Unión Danesa de Fútbol (DBU) y la Asociación Sueca de Fútbol (SvFF).

«Quiero agradecer sinceramente a las tres delegaciones candidatas su incansable trabajo y compromiso durante todo el proceso. Cada candidatura demostró una visión y un excepcional trabajo en equipo entre las asociaciones nacionales, los gobiernos y los expertos locales, inspirados en el referente establecido por Suiza el verano pasado. ¡Felicitaciones a Alemania! Esperamos un torneo inolvidable en el verano de 2029», ha señalado Ceferin.