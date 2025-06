Alejandro Blanco: «La mejor marca España siempre es el deporte»

Alejandro Blanco Bravo (Ourense, 1950) acaba de ser reelegido prácticamente por unanimidad como presidente del Comité Olímpico Español para los próximos cuatro años. El gallego sigue hambriento y con ganas de llevar al deporte español a las cotas más altas de su historia. Las próximas citas en Milan-Cortina y en Los Ángeles marcan una agenda que no se limita a esos dos eventos y que tiene como telón de fondo superar las 22 medallas de Barcelona 92.

El camino al éxito pasa por una preparación que debe ser cuidada al milímetro y que es un ejercicio sincronización entre atletas, entrenadores, patrocinadores y Comité Olímpico Español. Alejandro Blanco sabe que muchos deportistas se juegan el devenir de sus vidas en lo que dura una competición que se celebra cada cuatro años. Él está a las buenas y a las malas apoyando a los deportistas. Por algo, ni uno rechaza un café con el presidente más respetado del deporte español.

PREGUNTA: Cuatro años más de Alejandro Blanco al frente del COE. El deporte español parece haber elegido estabilidad…

RESPUESTA: Siento una gran satisfacción y una gran responsabilidad. Satisfacción porque en las últimas elecciones he tenido más del 90% de respaldo, pero este era un momento, digamos, diferente. Hablé con mucha gente, todo el mundo pensaba que debía de continuar y los avales han sido prácticamente unánimes y la votación ha sido espectacular. Con lo cual, alegría por un lado, satisfacción, pero también responsabilidad, mucha responsabilidad.

P: ¿En algún punto del viaje tuvo dudas de presentarse de nuevo a la reelección o siempre tuvo claro que tenía que ir?

R: Durante el camino no te da tiempo a pensar eso. Cuando pasan los Juegos Olímpicos es cuando realmente haces la reflexión. Entonces, yo siempre pienso que cuando tienes un puesto de responsabilidad. Hay dos partes una eres tú y otra es el colectivo al que representas. Entonces debes de escuchar a la gente y cuando ves el cariño con el que te apoyan y lo que te dicen, la responsabilidad es continua.

P: Estamos también en un momento de cambio a nivel internacional. Ya no está Thomas Bach, presidente del COI y sí una mujer (Kirsty Coventry). ¿Cómo analiza este cambio en el rumbo del movimiento olímpico?

R: El día 23 de este mes toma posesión y yo creo que hay ilusión. Es verdad que que venimos de un período de estabilidad increíble con un presidente fortísimo como era Thomas Bach, un gran referente el movimiento deportivo mundial y en la política mundial. Y ahora viene una deportista, una deportista que ha sido medallista olímpica, que también tiene un recorrido en la gestión importante y todo el mundo estamos expectantes para ver cuáles son las líneas que ella marca de trabajo. Estoy convencido de que se hará un gran trabajo.

P: Es llamativo también el papel que ha tenido Pau Gasol apoyando esta candidatura…

R: Estaba con ella en la Comisión de Deportistas y yo he dicho muchas vece que Pau tiene un futuro impresionante. En el movimiento olímpico no hay nada más que verle cuando va a las Asambleas o a los actos o todas las campañas que hace. Es un referente en todo. Entonces creo que va será una persona muy importante en ese futuro.

P: ¿Se arrepiente de haber dicho antes de los Juegos de París que íbamos a batir el récord de medallas? Sus detractores se aprovecharon para criticarle mucho…

R: Yo admito todas las opiniones. Pero primero, yo recogí las opiniones de los deportistas, de los entrenadores y de las federaciones, y nunca ha habido un ciclo más optimista. Segundo, porque eran optimistas, porque los resultados de ese ciclo olímpico son los mejores de toda nuestra historia. Prácticamente en modalidades olímpicas se duplicaron las medallas olímpicas del ciclo anterior. Y tercero, porque si el presidente del Comité Olímpico no vende optimismo y no habla de optimismo, ¿quién lo va a hacer?

Y cuarto y último, las agencias internacionales que todas las que hacen los estudios tan famosos que todo el mundo mira, la que menos medallas daba a España eran 25. Entonces, yo creo que fue una competición extraordinaria. No salieron las 22 medallas, pero la gente compitió de una forma verdaderamente espectacular. Y esto al final no se puede razonar. Esto es deporte. Un día ganas, otro día no ganas. Pero ha habido posibilidades de medalla tan claras que en último momento fallaron.

Creo que lo de las 22 es una barrera que está al alcance de España en cualquier Juegos Olímpicos. Y mientras yo sea presidente del Comité Olímpico no es una obligación, es una devoción. Yo tengo que ser el que diga ‘vamos a ganar’. Vamos a intentar motivar a nuestros deportistas, vamos a decirles lo buenos que son pase lo que pase en la competición. Porque si no fuese así, seguiríamos sin entender nada lo que es el deporte ni lo que es el liderazgo. Si el presidente no lo dice, pues ¿quién lo va a decir? Yo no veo al presidente de un equipo de fútbol diciendo vamos a empatar, sino que vamos a ganar el partido. Creo que si tengo una virtud es ser realista y ser pragmático. Siempre me baso en los números y los números nos daban para esas 22 medallas.

P: ¿Entonces en Los Ángeles habrá revancha de Alejandro Blanco?

R: Vamos a esperar a ver los resultados de este ciclo. Hemos empezado maravillosamente bien en algunas disciplinas que nunca habíamos obtenido resultados como los de ahora y yo creo que el deporte está avanzando y que tendremos más posibilidades.

P: ¿Ha abandonado Madrid su sueño olímpico?

R: Yo creo que los Juegos en Madrid no la ha olvidado nadie. Otra cosa es que en este momento lo tenga un poco apartado, pero nadie en España de los que tienen responsabilidad lo han olvidado. Siempre hay alguien que me pregunta cada vez que voy a algunas reuniones de la Federación, del Comité Olímpico Internacional o de la Asamblea de los Comités Olímpicos. Me dicen si ‘¿Madrid va a volver?’ Porque nosotros presentamos tres candidaturas y repito, en la última que presidía yo fue la más valorada del Comité Olímpico Internacional. Entonces, yo creo que ese sueño no se puede abandonar. Ahora tenemos asignados los Juegos del 28 y los del 32.

Ahora con el cambio en el COI hay que sentarse y hablar de los Juegos Olímpicos del futuro, que son los del 36, 40 y sucesivos. ¿Cómo los quiere plantear? En base a aquellas reglas en las que Madrid presentó o a cómo se han dado en las últimas ocasiones. Habrá que ver, pero digo y repito y además, como titular de cualquier reunión, el Comité Olímpico Internacional a Madrid le debe unos Juegos.

P: Quizás sea un buen escaparate el Mundial de 2030 que va a organizar España con Marruecos y Portugal…

R: Sin duda. El Mundial 2030 es un gran reto de organización para España. Los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol son los eventos deportivos más vistos. Yo creo que eso no solo va a afectar al fútbol como deporte, no solo va a afectar a todos los deportes, va a afectar a España. Tenemos que dar una vez más la imagen de que somos el país del mundo que mejor organiza los eventos deportivos. Yo estoy convencido de que así será.

P: ¿Y las turbulencias que ha tenido hasta ahora la candidatura?

R: Después de las turbulencias, siempre viene la calma. Entonces yo creo que cuando ya FIFA venga de verdad y veamos todo sobre la mesa pues todo se pondrá en condiciones. Estoy seguro de que España será una vez más un punto de referencia. No tenemos que envidiar a ningún país organizando. Es más, al contrario, nosotros somos la envidia de todos los países del mundo de una organización deportiva.

P: ¿Qué necesita el deporte español para dar el siguiente paso?

R: Estamos en un momento también que se están cambiando muchas cosas y yo creo que el deporte debe de hacer una reflexión profunda de cuál es el modelo del deporte. No nos vale lo de hace 50 años. España ha cambiado. Vivimos otra realidad. Están las comunidades autónomas, están las transferencias y el mundo del deporte camina en otra dirección. Entonces, yo siempre digo que dentro de la lealtad al Gobierno que esté dentro de esa lealtad, hemos preparado un estudio que queremos presentar muy próximamente, en donde hemos recogido la opinión de deportistas, los entrenadores, clubes, federaciones, medios de comunicación, empresas, ayuntamientos, comunidades autónomas y también que tenemos y hemos hablado con el propio Gobierno.

Entonces hay que hacer esa reflexión. ¿Qué queremos del deporte del futuro? Y a partir de ahí, qué camino tenemos que recorrer y cómo lo vamos a hacer. Eso es lo que significa tener un modelo. Y en ese futuro y en ese camino hay cosas que se pueden mejorar. Nosotros no podemos renunciar a quiénes somos. Eso es imposible y nosotros no podemos convertirnos en otros países. También es imposible. Nosotros somos España. En España, el deporte tiene la importancia que tiene en la práctica deportiva, no solo por los resultados deportivos. No olvidemos que más de 26 millones de personas practican deporte.

Tenemos que pensar en el deporte como un todo y dejar de pensar solo en la práctica deportiva. Tenemos que pensar lo que podemos hacer en cooperación con muchos ministerios y tocando todas las ramas de la sociedad. No solo hablamos de actividad deportiva; hablamos de salud, de educación de cultura, de innovación, de una industria que genera muchos puestos de trabajo… El deporte da a España a sus mejores embajadores y a los más reconocidos, para ser más exactos, la marca España siempre es el deporte.

Dime un ministerio que tengamos dónde el deporte no pueda aportar. No hay ninguno. Nadie puede hacer más por la igualdad y por la integración en nuestro país que el deporte. Nadie. Entonces eso es lo que tenemos que estudiar. Ese es el todo que yo digo y eso va mucho más allá de que vayan 383 deportistas a los Juegos de verano o 40 a los Juegos de Invierno. Esto es el deporte como un todo en nuestro país y eso la sociedad lo entiende. Si hay algo que moviliza a la calle, que saca el sentimiento de españolidad a la calle mejor que el deporte que lo digan… Aprovechémoslo.

P: Me quedo con tu titular de la marca España siempre es el deporte.

R: La mejor marca España siempre es el deporte. Y yo tengo otra idea que es sacar el deporte de las canchas de competición. Vas a la calle y ves en todos los sitios a gente practicando deporte, puesto que ya se está convirtiendo en una cultura. Es que usted no tiene ninguna forma de hacer una campaña de igualdad mejor que a través del deporte. Ni una campaña de salud, de hecho nosotros vamos a hacer dos campañas muy fuertes de salud a través del deporte con nuestros deportistas. Nadie puede hablar de la educación si no entiendes el deporte.

No olvidemos la industria del deporte, que es la cantidad de gimnasios que hay en España de estructura deportiva de empresas privadas que están invirtiendo de puestos de trabajo. No olvidemos el material deportivo. No olvidemos la investigación que nadie le hace caso a la investigación que se está haciendo en el deporte. Y resulta que tenemos varias empresas que son punteras en distintos campos. Pues eso es lo que tenemos que hablar del deporte como un todo. Si lo entendemos así, entenderemos lo que el deporte significa para nuestro país. Si no lo entendemos así, iremos fragmentando las cosas y nos quedaremos como estamos. De acuerdo. Esto vale ha valido hasta ahora, pero mi idea es que nosotros tenemos que pegar un salto muy grande en la inclusión del deporte en la política activa de un país como es España.

P: ¿Un reto personal para este ciclo olímpico?

R: Este año en el mes de septiembre inauguramos el mayor sueño que yo podía tener y es compartido con mi hermano José Luis Mendoza, que es la Universidad UCAM que que se instala en Madrid. si ya con la Universidad UCAM es el gran referente en el mundo, tener esa universidad en Madrid nos va a abrir muchísimas más posibilidades, no solo en la formación para ayudar a los deportistas sino en generación de puestos de trabajo y sobre todo, en convertirlo en un referente mundial para que deportistas de otros países también vengan a estudiar a España. El tener una universidad que se llame UCAM COE es un enorme orgullo y estoy seguro que de será un proyecto referente en el mundo. Tenerlo en Madrid y con esta mentalidad pues ese día podremos decir que realmente hemos cumplido. Ese es mi sueño.