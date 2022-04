Fermín Aldeguer ha redondeado un sábado perfecto. El piloto murciano se ha convertido a sus 16 años en el más joven en lograr la pole en Moto2 y en la categoría intermedia, y lo hizo con una Boscoscuro. El español venía siendo el más rápido durante todo el fin de semana, lideró los libres uno y dos y confirmó sus sensaciones en la Q2. Mientras, Pedro Acosta, saldrá decimoséptimo y su compañero Augusto Fernández lo hará desde la segunda posición.

Augusto lo dio todo para intentar batir a Aldeguer pero el murciano estaba un punto por encima del resto. Con 16 años, 11 meses y 29 días –cumple 17 el martes– ha escrito su nombre en los libros de historia de la categoría intermedia. Paró el crono en 1:43.306 y estuvo a punto de bajar ese tiempo en la última vuelta, venía mejorando pero se encontró con tráfico y no pudo batir su propio tiempo.

El propio Aldeguer reconocía que no se terminaba de creer que había logrado la pole: «Estoy súper contento, aún no me lo creo. Desde el primer libre me encontré muy bien con la pista. La moto tiene un potencial increíble, poco a poco va mejorando». Por su parte, Augusto, reconocía que el murciano «está un paso por delante, intentaré pegarme a él».

Acosta sufrió para pasar directo a la Q2. El campeón del mundo de Moto3 se fue al suelo en el FP1 y eso le condicionó para el resto del día. Entró a mediados del FP2 y lo hizo a rueda de su compañero en el Red Bull KTM Ajo, Augusto Fernández. El madrileño sí estaba siendo rápido y ayudó a Acosta a evitar el peaje de la Q1. El Tiburón de Mazarrón no se encontraba cómodo pero logró el octavo mejor tiempo del FP2 para acceder directamente a la Q2.

A la hora de la verdad se vio que Acosta no estaba cómodo, no termina de encontrarle el punto a la moto y sólo pudo ser decimoséptimo, es decir, el segundo peor tiempo de la Q2. En su última vuelta se fue por fuera para que se la cancelaran y no le contara. Corren tiempos difíciles para el murciano, el proceso de adaptación está siendo duro, pero si algo tiene el piloto de KTM es que nunca se rinde ante la adversidad y aunque no ha conseguido clasificarse todo lo bien que le gustaría, en carrera luchará por estar lo más arriba posible.