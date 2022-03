Celestino Vietti se ha llevado la primera victoria de la temporada en el Gran Premio de Qatar en un día negro para Pedro Acosta. Todas las miradas estaban puestas en el Tiburón de Mazarrón tras su exhibición el año pasado en Moto3. Una caída en la Q2 le privó de pelear por la pole y le hizo salir décimo, pero un error en la salida le condenó.

Acosta quiso arriesgar en busca de remontar posiciones, se fue por el exterior y se equivocó. El vigente campeón de Moto3 vio como poco a poco se iba a quedando sin hueco y caía hasta la última posición. Eso le hizo ir a contracorriente durante el resto de la carrera, tocaba remontar y ya le habían avisado que aquí no era como en la categoría de bronce, no se puede ir a adelantamiento por curva.

Aún así el piloto murciano luchó con uñas y dientes para intentar darle la vuelta a una situación que se le había puesto muy cuesta arriba. Finalmente logró remontar hasta la decimosegunda posición y conseguir entrar en los puntos. Sin duda fue un debut para olvidar para el 51 que tiene que seguir aprendiendo de la categoría intermedia, y a buen seguro que esta carrera le servirá de lección para el resto del curso.

Por otro lado, su compañero de equipo, Augusto Fernández, rozó el podio pero un toque de Ogura en la última curva le privó de la tercera plaza. Sam Lowes se aprovechó de esa pelea para batir a los dos y hacerse con el tercer puesto. El piloto de KTM salvó la caída de milagro y cruzó la meta en cuarta posición. No obstante, no todo fueron malas noticias para los españoles. Arón Canet subió al segundo escalón del podio, por detrás de un Vietti que no dio opción e impuso su ritmo desde el primer momento para llevarse el triunfo.