Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Conde de Godó por segundo año consecutivo. El tenista español se impuso claramente a Stéfanos Tsisipas en dos sets y se hizo con el torneo en Barcelona. El murciano compareció al término del choque y se mostró muy feliz tras el triunfo en la Ciudad Condal antes de poner rumbo a la capital de España para buscar la reválida del Mutua Madrid Open.

Control sobre Tsisipas

«La verdad es que hoy he estado yo. Estar yo en pista, estar fluido, relajado, sentir los golpes. Hoy era un momento de poder hacerlo, tenía que hacerlo para llevarme la final y lo he hecho con creces».

Presión

«No me suele pasar pero antes de dormir estaba tenso. Esta mañana me levanté nervioso. En el calentamiento he pensado que tenía que dejar fluir el cuerpo para no sentir esa tensión. Hablé con mi psicóloga para disfrutar la final y ser yo en pista».

Furor por Alcaraz

«Me ha sorprendido para bien. El crío de 19 años que llegó al circuito nunca imaginaba que iba a tener tanta afición, no sólo en España. Allá donde vamos alrededor de todo el mundo disfrutamos de la gente y es maravilloso».