Alcaraz supera un test decisivo antes de debutar en Madrid

Carlos Alcaraz superó este jueves, un día antes de su estreno, una prueba que puede ser definitiva para jugar el Mutua Madrid Open y hacerlo con garantías de éxito, al menos en el plano físico. Por primera vez en la semana, desde que aterrizara en la Caja Mágica, el vigente campeón se entrenó con un tenista del cuadro final, ni más ni menos que Daniil Medvedev, colaborador del test decisivo para Alcaraz antes de su debut ante Shevchenko.

Alcaraz se ejercitó con Daniil Medvedev durante algo más de una hora en la pista 9, una de las exteriores de la Caja Mágica, bajo la atenta mirada de los espectadores, que han encontrado en estas pistas de entrenamiento uno de los grandes alicientes en su visita al Mutua Madrid Open.

Con todas las miradas puestas este jueves en el debut de Rafa Nadal en el torneo, Carlos Alcaraz, también entre algodones en el plano físico, daba un paso más en su preparación y peloteaba con Daniil Medvedev, otro de los grandes nombres del Mutua Madrid Open, en una sesión que le permite probarse en un nivel superior del que le habíamos visto hasta la fecha.

Antes de la sesión del jueves, Alcaraz se había probado en varias ocasiones con su entrenador, Juan Carlos Ferrero, y con la ayuda también de un sparring de la organización. Sin embargo, el ritmo de pelota con Daniil Medvedev enfrente obligó a Carlos a forzarse, de alguna manera, a golpear más fuerte de lo habitual en estos días sobre todo con su drive, el tiro al que el antebrazo dañado más limita, en teoría.

Madrid, torneo de importancia doble para Alcaraz

Junto a Alcaraz y Ferrero, en las sesiones de entrenamiento del nº3 del ranking ATP en las pistas de la Caja Mágica también se encuentran dos de las personas más importantes dentro del equipo del tenista. Alberto Lledó, preparador físico y Juanjo Moreno, fisioterapeuta de Carlos, han podido comprobar in situ las sesiones del jugador murciano y la evolución física de un jugador mermado desde hace unas semanas por una dolencia en el antebrazo, que le llevó a perderse las importantes cita de Montecarlo y Barcelona –Trofeo Conde de Godó–.

Jugar en Madrid es clave para Carlos Alcaraz, no sólo por el motivo sentimental de hacerlo frente a la afición española, que tanto se vuelca con él en cada encuentro, si no por motivos clasificatorios. Si bien, en estos momentos, no es una prioridad para Carlitos llegar al número uno del mundo, con Sinner y Djokovic bien posicionados, no perder distancia con sus dos principales rivales se antoja clave para poder ascender en el futuro.

En el Mutua Madrid Open, Alcaraz defiende los 1.000 puntos del campeón del año pasado, por lo que minimizar pérdidas o, quién sabe, igualar el resultado de 2023, puede marcar el futuro más cercano del tenista español en lo que respecta al ranking ATP.

Shevchenko y una primera prueba de nivel

Una vez completado el entrenamiento con Daniil Medvedev y acercado el ritmo de competición al lugar oportuno, el siguiente nivel llegará para Alcaraz en su debut en el Masters 1000 de Madrid. El jugador de El Palmar tendrá como rival, en la jornada del viernes, A Aleksandr Shevchenko, ruso nacionalizado kazajo y que a sus 23 años ya guarda una relación especial con el Mutua Madrid Open, donde en 2023 llegó a tercera ronda, sumando ese resultado a la victoria inaugural frente a Arthur Rinderknech (6-4, 5-7, 6-3) en la presente edición.