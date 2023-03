«Alcaraz es el Tyson del tenis». Esta comparación, que se convirtió en viral en los últimos días, corre a cargo de Gilles Cervara, el entrenador de uno de los grandes rivales actuales del tenista murciano, Daniil Medvedev. Carlos Alcaraz, que agradece este y otros elogios que se le disparan sin cesar desde su explosión, no está tan de acuerdo y vira más hacia el lado de otro boxeador, en este caso ficticio. Después de su triunfo ante Tommy Paul en octavos de final del Masters 1000 de Miami, Carlitos dejó claro que si alguien le motiva, es Rocky Balboa y sus canciones.

«Siempre me acuerdo de las películas de Rocky, de todas las canciones de Rocky. Cada día de partido, en el coche pongo tres canciones de Rocky, como ‘Eye of the Tiger’», comentaba Alcaraz, ya clasificado a cuartos de final del Miami Open, torneo en el que defiende título y que debe ganar para seguir en lo más alto del ranking ATP. «Las cantamos con mi equipo, cantamos muy fuerte, es algo que me motiva mucho». Sólo hay que imaginarle, con la misma fuerza que la que otorga a sus golpes, entrando en un estado máximo de concentración antes de saltar a la pista a ametrallar a sus rivales.

Todo el mundo alucina con Alcaraz, con su precocidad, con su talento innato que le ha llevado al número uno con sólo 19 años y que antes de cumplir los 20, tras una desafortunada caída provocada por las lesiones, le tiene de vuelta en lo más alto. El truco, posiblemente, está en que el propio Carlitos siempre tiene las miras más altas, porque aunque pueda pecar de sobrado, hasta el momento las ha ido cumpliendo todas.

«En el US Open cumplí mi sueño de ser ganador de Grand Slam y número uno, pero soy un chico muy ambicioso que se pone metas constantemente», deslizaba Alcaraz, antes de hacer público su principal objetivo. «Ahora mismo, mi gran reto es ser uno de los mejores de la historia. Puede sonar loco, pero quiero parecerme al Big 3 y eso es lo que me motiva para dar lo mejor de mí mismo». Palabras mayores, hablando de entrar en la ecuación con Nadal, Federer y Djokovic, siempre a largo plazo y con el mismo grado de precaución que una ambición que le sigue acompañando allá donde va.

Los récords que esperan a Alcaraz

Aún queda mucho para conocer siquiera si Alcaraz podrá llegar a los «7 u 8» títulos de Grand Slam que vaticinó recientemente su equipo que podría lograr, pero por el camino, el tenista murciano sigue sumando récords de precocidad y avanzando con contundencia en los mejores torneos del planeta. En el Masters 1000 de Miami, Carlos está a tres partidos de completar varias machadas, como ser el más joven en revalidar título, en hacerse con el denominado Sunshine Double –doblete en Indian Wells y Miami– y en lograrlo sin ceder un solo set en ambos torneos, algo que no ha hecho nadie hasta el momento en toda la historia… ni siquiera del Big3.