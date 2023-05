Carlos Alcaraz es una de las grandes estrellas ya no sólo del tenis, si no del deporte mundial, merced a una explosión meteórica e incluso inesperada para muchos, que tuvo lugar en 2022 y que se mantiene -y de qué forma– en un 2023 en el que ya está, de nuevo, al borde del número uno del mundo. Sin embargo, Carlitos acaba de cumplir 20 años y su carrera, por muy avanzada que esté, sigue contando con primeras veces, primeras experiencias como la que vivirá en Roma, en un Masters 1000 en el que no había competido hasta el momento pero cuyo objetivo, igual que en el resto de torneos, no es otro que lograr el título.

Alcaraz no acudió en 2020 ni en 2021 a un torneo al que por ranking aún no estaba preparado para acceder, mientras que en 2022, unas molestias físicas le aconsejaron parar, priorizando llegar al 100% a Roland Garros después de lograr un histórico doblete Barcelona (Godó)- Madrid que ha conseguido revalidar doce meses después. Sin embargo, en 2023, ya con el callo del campeón desarrollado, Carlitos confirmó lo que era un secreto a voces. «Soy un chico ambicioso e iré a Roma».

La Ciudad Eterna recibe con los brazos abiertos a un Alcaraz que allá donde va, triunfa, y no sólo en el plano deportivo. En lo que respecta a la conexión con el aficionado, Carlitos, como también Rafa, es único, y todo apunta a que será muy querido en un torneo en el que además tiene opciones de llegar muy lejos. El español no contará con un camino fácil en el Masters 1000 de Roma, con complicaciones ya desde su debut, este sábado, en segunda ronda ante Albert Ramos, pero su carisma y juego espectacular pueden darle el favor de la afición, con todo lo que ello conlleva a la hora de sumar un punto más que su rival en los encuentros.

Hasta el momento, Alcaraz lleva un 2023 inmaculado, en el que ha llegado al menos hasta semifinales en todos los torneos disputados hasta la fecha. Las lesiones le han hecho parar hasta en tres ocasiones, perdiéndose el Open de Australia, el ATP 500 de Acapulco y el Masters 1000 de Montecarlo, los dos últimos, en tramos diferenciados, más como precaución que debido a una dolencia importante. Roma podría haber sido otro escenario a evitar, por el mismo motivo que en 2022, pero Carlitos, el chico ambicioso, ha decidido debutar por fin en una de las plazas más granadas del circuito en busca de la gloria y el deleite de los presentes.

Roma guarda el nº1 para Alcaraz

Además, Carlos Alcaraz tiene una tarea pendiente, muy sencilla de confirmar, en forma de asalto al número uno. En el momento en que Carlitos salte a la pista a competir en su estreno –en segunda ronda– ante Albert Ramos, será matemáticamente número uno a partir del lunes 22 de mayo, lo que le permitirá llegar en lo más alto del ranking a Roland Garros. El debut de Alcaraz en Roma será ya por ello especial y para recordar el resto de sus días, pero si algo ha demostrado el de El Palmar en este tiempo es que para él nada es suficiente y la gloria, el convertirse en emperador en su estreno en el Masters 1000 de Roma es la única meta que mantiene en lo competitivo.