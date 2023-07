Alcaraz echa el resto ante Berrettini y jugará cuartos en Wimbledon por primera vez

Un año después de una de las primeras grandes derrotas de su carrera deportiva, Carlos Alcaraz cumple un objetivo más en su –todavía– corta carrera deportiva y se estrenará en cuartos de final de Wimbledon, el Grand Slam más especial del calendario e históricamente, el más complicado para el tenis español. El murciano superó a Matteo Berrettini (3-6, 6-3, 6-3, 6-3), finalista de 2021 en Londres, en un partido que comenzó por debajo pero en el que acabó echando el resto, con las devoluciones a las bombas de saque de su rival como principal credencial para hacerse con un brillante triunfo.

Alcaraz completó su mejor partido de lo que va de Wimbledon pese a que el marcador se le puso en contra con un Berrettini que al servicio parecía capaz de todo. Sin embargo, Carlos no se amilanó, sabedor de su superioridad en los intercambios, en el físico e incluso en lo mental y simplemente esperó a que su maquinaria se calentara al 100% para, a partir de ahí, acabar con la paridad e iniciar el despegue hacia el triunfo, que le cita en cuartos de final con su rival generacional, el danés Holger Rune.

Por primera vez, Alcaraz tuvo que remontar un partido en la presente edición de Wimbledon y lo hizo con maestría, con la suficiencia de un número uno, el despliegue físico de un niño de 20 años y el talento de alguien llamado a hacer historia en el tenis. Carlitos fue su derecha, que cada vez va entrando más en calor y reduce, sobre todo, errores no forzados, pero también el resto, clave en hierba y clave ante uno de los mejores sacadores del circuito. Pero lo que marcó la diferencia fue la concentración extrema del jugador de El Palmar, que desde su despiste en el primer set no volvió a dejar un resquicio para que Berrettini pudiera meterse en el partido con un break.

El resultado es una victoria de quilates ante un especialista como Berrettini, que luchó con sus principales armas –saque y derecha– pero acabó agotado de pelear con alguien que le acepta el envite de drive y le supera claramente en lo que al revés y la movilidad se refiere. Con la cabeza en su sitio, y fue el caso en esta jornada de lunes, muy pocos o ningún tenista tienen una paleta de cualidades tan completa como la de Carlos Alcaraz, capaz de lo mejor independientemente de la pista en la que dispute sus partidos.

Berrettini avisa a Alcaraz

Llegaba Carlos Alcaraz a su cuarto partido en la presente edición de Wimbledon con sensaciones encontradas, si hablamos de la máxima exigencia a la que obliga su objetivo, que no es otro que conquistar el domingo 16 el título de campeón en el All England Club. Su primer partido ante Chardy fue sencillo, demasiado, mientras que frente a Muller y a Jarry, Carlitos no dejó ver su mejor cara con continuidad sobre la pista. Las victorias llegaban pero faltaba el gran día, y qué mejor momento que unos octavos de final en los que se despidió en 2022.

Enfrente, el rival sería Matteo Berrettini, especialista en hierba venido a menos desde hace un año debido a los problemas físicos, pero muy peligroso debido a su combinación saque – derecha, en este tipo de pistas. El transalpino llegaba renacido tras superar de forma consecutiva a De Miñaur y a Zverev e intentaría desde el primer momento incomodar con su despliegue al número uno del mundo.

Alcaraz empezó firme contando incluso con ventajas y oportunidades al resto que no pudo materializar por mérito de Berrettini. Así avanzó el set, empatado y con mejores sensaciones para el español, quien sin embargo iba a fallar cuando no se podía, en un juego clave para el devenir del parcial en el que entregó las llaves de los intercambios a Matteo, que no iba a perdonar, apuntándose la primera manga del encuentro.

Alcaraz reacciona con su mejor cara

El tropiezo había llegado nada más empezar y, si bien suponía una sorpresa, no era más que parcial y subsanable siempre y cuando a Carlos Alcaraz no le entrara la tensión. Calmado sobre la pista y aceptando el infortunio, el número uno del cuadro subió su nivel al resto, se activó de piernas y comenzó a golpear de derecha buscando un break que llegaría en el cuarto juego, casi regalado por un Berrettini que se confió para tirar por la borda todo lo que había conseguido construir con anterioridad.

Adiós a la ventaja del italiano y saludos y presentación honorable a la mejor versión de Alcaraz, que siguió apretando para que no quedaran dudas, dando pie a algunos de los mejores highlights del partido, siempre de calidad suprema cuando la joya de El Palmar está sobre la pista. El público parecía encantado, con Carlitos y con el empate que subía al luminoso a la vez que el 6-3, que en esta ocasión tenía parada en el bolsillo de Carlos Alcaraz.

Alcaraz presenta candidatura al título

El partido estaba siendo duro en lo físico y no tanto en lo mental porque el tenista que había sido puesto en jaque salió de la situación con una normalidad digna de admiración. Ya con las cosas en su sitio, Alcaraz se dedicó a navegar con viento a favor, con la seguridad que le daba su resto ante el arma de destrucción que suele suponer el servicio de Berrettini. No tardaría en quebrar de nuevo el español, a la misma altura que en el segundo set y calcando la fórmula que tan bien le había funcionado. Dominio al saque, contraataque al resto, un break solitario, de primeras, y el añadido, un segundo quiebre de regalo que permitía repetir el 6-3 y comenzar sirviendo en el cuarto.

Alcaraz había dominado la hierba, a su derecha, a Berrettini y el particular aura de Wimbledon. Simplemente, paseaba por el césped golpeando y gustándose en sus acercamientos a la red, con golpes únicos que levantaron al público de sus asientos. Por obligación, hubo también que levantar unos minutos el partido ante la petición, repetida y según opiniones, ventajista, de Matteo Berrettini de que colocaran el techo y la luz artificial. El italiano consiguió así sostener un marcador unos minutos más, alargando la agonía que tras dos horas y 53 minutos llegaba a su fin con un nuevo break y la postrera victoria de Carlos Alcaraz, que el miércoles, ante Holger Rune, pisará por primera vez en su vida los cuartos de final de Wimbledon.