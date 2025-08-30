Alavés-Atlético: primeras urgencias reales para Simeone

En el peor momento posible el Atlético se enfrenta a una de las peores pesadillas de Simeone. El estadio del Alavés es un verdadero dolor de muelas para los rojiblancos, que no ganan en Vitoria desde 2020, en plena pandemia, y que, además, se han quedado a cero en sus tres últimas visitas, en las que sólo han podido sumar un punto. Con este escenario afonta el equipo un partido que le pondrá a los pies de los caballos si no sale de él con los tres puntos.

Las cuentas de la lechera que se hicieron antes del inicio de la Liga pasaban por irse al parón de septiembre con nueve puntos aprovechando un calendario que sobre el papel era favorable. La realidad, sin embargo, ha sido muy diferente: con un solo punto sumado ante Espanyol y Elche, el choque de esta tarde frente al Alavés supone el primer amago de final en el tormentoso arranque rojiblanco y así lo entienden todos, comenzando por el entrenador, que ayer admitió en la rueda de prensa previa su responsabilidad: «No he dado con la tecla en estos dos partidos».

En su via crucis hacia el once ideal el Cholo propone para hoy una nueva vuelta de tuerca: Hancko pasa al lateral y Lenglet vuelve al centro de la defensa. Es un movimiento con el que pretende matar dos pájaros de un tiro: en primer lugar, ganar salida limpia de balón, algo que le garantiza el francés, y en segundo aumentar la contundencia en el flanco izquierdo, característica que domina el eslovaco a la perfección. Más allá de eso, con las bajas ya conocidas de Baena y Giménez, jugarán los mismos que lo hicieron ante el Elche. No sólo eso. De hecho la convocatoria es exactamente la misma.

La lista para Vitoria. pic.twitter.com/rfxR8mx9v7 — Atlético de Madrid (@Atleti) August 29, 2025

El Alavés llega al partido en décima posición, con una victoria y una derrota. Coudet ha mejorado mucho al equipo con respecto a la pasada temporada y será un enemigo complicado para el Atlético, con independencia de la fortaleza de Mendizorroza. Toca arremangarse y, sobre todo, toca ser efectivo arriba, porque pinta a que no habrá demasiadas ocasiones y hay que aporovechar las pocas que lleguen.

Pita el catalán García Verdura, pero el verdadero peligro está en el VAR, donde se sentará González Fuertes, al que ya no hay que sufrir esta temporada en Primera División en el campo, pero sí en la sala VOR.

Alineaciones probables

Alavés: Sivera, Tenaglia, Garcés, Pacheco, Castro, Ibáñez, Blanco, Guridi, Carlos Vicente, Aleñà y Toni Martínez.

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Barrios, Cardoso, Almada, Giuliano, Julián y Sorloth.

Árbitros: García Verdura (campo) y González Fuertes (VAR).

Campo: Mendizorroza, 17.00 horas.