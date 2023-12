Alarma con el estado de salud de Beckenbauer: «Si dijera que está bien, mentiría…»

Empeora el estado de salud de Franz Beckenbauer. La leyenda alemana está atravesando un mal momento y lleva un tiempo alejada del foco mediático por sus continuados problemas físicos. A sus 78 años de edad, quien mejor le conocen afirman que «no se siente bien», ya que sufre «altibajos constantes» en su cuadro médico.

Estas citas son de su hermano, Walter, que ha hablado abiertamente del estado de salud del legendario central de Alemania en un documental sobre su carrera que verá la luz el próximo 2 de enero y que se titulará igual que su apellido: Beckenbauer.

«Si dijera ahora que está bien, mentiría y no me gusta mentir. No se siente bien. Es un altibajo constante», afirmaba Walter en un fragmento del mismo. Desde el país germano ya se avisaba la pasada semana al hablar de que cualquier sobresalto emocional podría suponerle un «riesgo grave» en su estado actual, pues recientemente se ha visto afectado por un «deterioro significativo» en su memoria, sin síntomas de mejoría.

Ya en 2019, el propio Beckenbauer explicaba lo que le sucedió en uno de sus ojos durante un torneo de golf: «Tuve un supuesto infarto ocular en un ojo. Lamentablemente, ya no puedo ver nada con el derecho. Y debo tener precaución con mi corazón». A día de hoy, ha empeorado a nivel general, viéndose afectado seriamente algunas partes de su cerebro.

Beckenbauer empeora en las últimas semanas

Son muchas las muestras de cariño y apoyo que recibe a diario en su país natal. El último en pronunciarse sobre el estado de salud de Beckenbauer fue otro mítico capitán de la selección alemana, Lothar Matthäus. «Le deseamos lo mejor, que vuelva a ser el mismo de antes, con su energía. Por supuesto, esperamos que se mejore nuevamente. Franz siempre decía que la salud es lo más importante en la vida. No tiene eso en este momento», dijo en los últimos días.

La salud de uno de los mayores mitos del fútbol alemán peligra más que nunca, pero las hazañas de Beckenbauer son historia del siglo XX. La leyenda y presidente de honor del Bayern de Múnich ganó dos Balones de Oro y fue incluido en el mejor once histórico del galardón. Con dos cirugías cardíacas y un implante de cadera también a sus espaldas, el ídolo de Alemania lucha más que nunca por su estado de salud.