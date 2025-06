Aitana Bonmatí ingresada con una meningitis vírica: puede perderse la Eurocopa femenina

Aitana Bonmatí sufre una meningitis vírica que la ha llevado a ser hospitalizada, antes del partido que midió a España contra Japón. Aunque Montse Tomé, informada por los médicos de la Selección y autorizada por la propia jugadora, ha trasladado el parte médico y ha dicho que «está todo controlado» no se ha atrevido a dar un plazo de recuperación, ni a aventurarse a decir si estará o no en la Eurocopa. Lo que sí que ha afirmado es que la van a «esperar hasta el final».

La rueda de prensa comenzaba con una pregunta inevitable, después de que la futbolista del Barcelona, doble ganadora del Balón de Oro, subiera una foto a sus redes sociales en la cama de un hospital, con una vía puesta. En un primer momento, la Federación informó de que se estaba sometiendo a pruebas al no mejorar de un proceso febril que la impidió entrenarse el jueves. Sin embargo, la imagen daba a entender que había sido ingresada.

La respuesta fue aún más alarmante. «Le han hecho pruebas y todo estaba bien, pero en la última ha salido que tiene una meningitis vírica. La palabra asusta pero está controlado. Va a estar ingresada, pero no sabemos plazos», ha asegurado Montse Tomé.

Pese a no saber plazos para su recuperación, la siguiente pregunta era también obligada: ¿corre riesgo la Eurocopa para ella? La respuesta de Tomé ha sido incierta. Ha asegurado que «le falta información», aunque ha vuelto a incidir que les comunican que «de momento está controlado», pero no ha podido decir si se subirá el domingo al avión rumbo a Lausana –algo que parece complicado– ni cuándo podría regresar con el resto de la expedición, ni si llegará a tiempo para el debut del próximo jueves ante Portugal.

Lo que sí que ha dicho Montse Tomé es que se esperará a Aitana Bonmatí todo el tiempo que sea posible. La entrenadora ha destacado que es «una jugadora importantísima», por lo que tratarán por todos los medios que llegue a la Eurocopa. Tampoco ha sabido decir cuánto tiempo tiene que pasar para descartar a la futbolista y llamar a otra en su lugar. «Lo que he comentado, es la única información que tengo. No puedo profundizar porque no sé», ha asegurado.

Aitana sufre meningitis

Aitana fue la gran ausente en el último entrenamiento de España antes del amistoso ante Japón. En la rueda de prensa previa, del jueves por la mañana, la seleccionadora explicaba que había tenido «unas décimas de fiebre» la noche anterior y que habían «preferido que descansara». Un día después, horas antes del partido, desde la Selección informaban a los medios que estaba «siendo sometida a pruebas médicas tras varios días atravesando un proceso febril».

La publicación de la mediocentro, viendo el partido de España en la televisión desde una cama de hospital, encendía las alarmas. Y en rueda de prensa Montse Tomé ofrecía el parte médico. Aitana Bonmatí podría perderse la Eurocopa por una meningitis vírica. Ahora mismo no existen plazos para saber cuándo estará recuperada y no se ha descartado que pueda ser sustituida en la convocatoria antes de que empiece la cita continental. Aunque la esperarán todo lo que sea posible.