Montse Tomé: «Podemos ganar la Eurocopa pero tenemos que tener humildad y respeto por los rivales»

Montse Tomé y María Méndez han atendido a los medios de comunicación antes del único amistoso que disputará España antes de la Eurocopa femenina, que arranca en apenas una semana en Suiza. La seleccionadora, antes de medirse a Japón, ha valorado cómo llega el equipo y también la manera de motivar a las jugadoras de cara a un amistoso, antes de comenzar una cita como la que comienza la próxima semana.

No ha escondido que España «tiene capacidad para ganar» la Eurocopa, pero ha querido enfocarse en los entrenamientos y partidos que tienen que afrontar, pidiendo «humildad y respeto» para los rivales. «Hemos empezado la concentración con el objetivo de estar en los entrenamientos. El equipo se concentra en eso. Las etiquetas que nos pongan… tenemos la fortaleza mental para aislarnos del ruido. Ellas son las más competitivas. Vamos a ir partido a partido, a ver cómo nos colocan».

Además ha colocado también el cartel de candidatas a otras tres selecciones: «Francia puede estar a buen nivel, Alemania siempre ha estado arriba y es competitiva e Inglaterra es la actual campeona. Cuando pase Japón comenzaremos a preparar el primer partido contra Portugal y a partir de ahí intentaremos pasar contra Bélgica e Italia».

Tomé ha destacado cómo intenta mantener motivadas a las jugadoras que no entran, teóricamente, dentro de ese once tipo de España. «Hablamos de la importancia de valorar que están entre las 23. Estas son las que se han ganado estar aquí y que España necesita las cualidades de cada una. En cada momento vamos a necesitar unas cualidades u otras. No compiten entre ellas, compiten contra ellas mismas. No es fácil porque todas quieren jugar», ha destacado.

También cómo se puede activar al grupo de cara a un amistoso, sabiendo que lo importante comienza en una semana y habiendo riesgo a sufrir cualquier percance de última hora: «Si pensara como jugadora, tendría ganas de probarme y estaría motivada, seguro. El grupo que tenemos tiene una ambición grande, tienen una motivación interna importante. Tratamos de ajustar cómo podemos llevar el partido y ahí es donde tienen la cabeza y la motivación».

Ante Japón, ha afirmado que tratará de afrontar el partido «como todos», es decir, «poniendo al equipo que nos pueda hacer iniciarlo bien». No probará con las menos habituales de cara a saber cómo están. Considera que es «un partido muy bueno para ver en qué punto estamos» de cara a esa cita en Suiza y destaca que Japón las expondrá «a una exigencia máxima», como demostraron hace dos años en el Mundial.

Hay dos dudas respecto al partido, que residen en la presencia de Aitana Bonmatí y Lucía García. Ninguna de las dos se ha ejercitado en el entrenamiento previo al duelo, que ha tenido lugar en la mañana de este jueves en Las Rozas. «Aitana anoche tuvo un proceso febril y hemos preferido que se quedara descansando, pero no es nada grave. Lucía arrastra unas molestias musculares y hemos preferido que haga trabajado adaptado en el gimnasio», ha señalado.

También ha hablado sobre las cinco capitanas. A Irene Paredes, Alexia Putellas y Olga Carmona se han sumado ahora Mariona y Aitana. La seleccionadora ha valorado lo que aportan al grupo estas dos últimas: «Mariona es inteligencia, se puede conversar con ella, es empática y nos ayuda mucho a poder conectar con el cuerpo técnico. Aitana es muy competitiva, transmite mucha energía, fuera del campo es capaz de pararse a analizar y enganchar al resto de compañeras».

También ha hablado sobre la gran revelación de la temporada: Claudia Pina. La seleccionadora la ha utilizado tanto como titular como revulsivo y ha apuntado qué aporta en cada momento: «Cuando está en el campo es capaz de tener mejor la posesión, genera muchas superioridades. Tiene una capacidad innata para armar la pierna cerca del área y es determinante. Te lo da tanto iniciando el partido como entrando después. Es muy inteligente. Cuando la utilizamos como revulsivo buscamos esas situaciones en el último tercio del campo».

«Cuando estamos aquí pasa todo muy rápido y apenas tenemos tiempo para nada. Termina el entrenamiento, lo analizamos, luego analizamos al rival y tengo poco tiempo incluso para hacer deporte. Estas semanas están siendo intensas, pero estoy disfrutando mucho de la concentración y de las jugadoras», ha destacado sobre cómo vive ella las concentraciones de la Selección.

María Méndez, ante su primera Eurocopa

La jugadora que ha comparecido junto a Montse Tomé ha sido María Méndez. La central del Real Madrid ha hablado sobre todo lo que ha supuesto esta temporada para ella, la primera en el conjunto blanco, además de valorar cómo llega el grupo a una cita tan importante como la Eurocopa tras unas vacaciones que ha considerado «necesarias».

«Estoy contenta con este año, un cambio de club, con más competiciones. Creo que he progresado y estoy en un club grande que te exige ganar. Todas queremos jugar al máximo nivel», ha señalado la asturiana.

Además, como vienen haciendo el resto de sus compañeras en las últimas fechas, ha quitado peso al favoritismo de España de cara a la Eurocopa: «Cada una está trabajando para que todo salga bien y podamos aportar el máximo día a día. Los resultados vendrán. Hay unas selecciones que son las mejores, tienen un gran nivel. Venga la selección que venga intentaremos ganar a cualquiera. Llegamos con la máxima ambición de poder ganarla. Es un nuevo reto».

Esta concentración es más corta de las que acostumbra la Selección de cara a una gran cita. Algo que la defensa agradece, puesto que apunta que necesitaban esas vacaciones de las que han disfrutado. Sin embargo, cree que España llega en plenas condiciones a Suiza: «La competición es muy larga y creo que hemos reseteado, desconectado y llevamos una semana de trabajo y es lo que nos da llegar a los partidos con esa energía y ambición. La preparación está bien y llegamos bien».

«Hay muchos referentes. Ya no sólo por posición, por liderazgo, experiencia… todas nuestras capitanas son un ejemplo. Nos intentamos fijar en cada una y combinando esa juventud con experiencia intentaremos dar todo», ha explicado sobre sus referentes en el vestuario de la Selección.

También se ha referido a las vacaciones de las que han disfrutado: «Es uno de los puntos más difíciles. Intentar desconectar 100% del fútbol, pero es difícil no pensar en lo que te viene a corto plazo. Tienes que tener en mente que tienes que disfrutar, pero sabiendo lo que viene».

También sobre el amistoso contra Japón, al que ha calificado como «un rival bastante competitivo»: «Nos viene bien tener un amistoso antes de la Euro. Mañana tenemos una prueba. Siempre ha sido un rival que se asocia, con jugadoras de mucho talento. Va a salir bien, porque nos adaptamos a cualquier contexto».